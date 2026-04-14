Domani tre recuperi in serie D, in campo Reggina e Vigor Lamezia

sfide cruciali

REGGIO CALABRIA Domani si giocano tre recuperi di serie D che completeranno la classifica del girone F e definiranno quella del girone I in attesa della data in cui si giocherà Nuova Igea Virtus-Vibonese, rinviata lo scorso 12 aprile per le avverse condizioni metereologiche. Domani alle 16.00 si gioca la partita del Girone F Termoli-Sammaurese (arbitro Tommaso Bassetti di Lucca). Sempre mercoledì si recuperano le due partite del girone I, alle 15 Reggina-Enna (Michele Piccolo di Pordenone) e alle 17.30 Milazzo-Vigor Lamezia (Nico Valentini di Bari). Per la Reggina in particolare si tratta di un appuntamento cruciale verso la corsa alla prima posizione in classifica distante sei lunghezze. Venerdì alle 20 si disputa l’anticipo della 32esima giornata del Girone C Este-Union Clodiense (Gabriele Framba di Torino).

Foto Vigor Lamezia

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