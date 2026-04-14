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Trump: «Sono scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra»

«Pensavo avesse coraggio, sbagliavo»

Pubblicato il: 14/04/2026 – 16:00
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Trump: «Sono scioccato da Meloni, non vuole aiutarci nella guerra»

«Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». Lo afferma Donald Trump parlando al telefono con il Corriere della Sera. «Piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? – chiede Donald Trump – Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo». Sulle parole dette sul Papa: «E’ lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità».

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