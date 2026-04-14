Maltempo, dall’Inps sostegno al reddito per datori di lavoro e lavoratori colpiti in Calabria, Sicilia e Sardegna

l’emergenza

L’Inps fornisce le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione della prestazione di integrazione salariale ‘unica’ di cui all’art. 5 del decreto legge n. 25/2026 (”Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile). La misura tutela i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali e i lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali. Con lo stesso messaggio si forniscono dettagli circa la modalità di presentazione delle domande di indennità una tantum per i lavoratori autonomi.

Per i lavoratori dipendenti

I datori di lavoro possono presentare le domande a partire dalla giornata di oggi, 14 aprile 2026. È previsto che le istanze siano presentate entro il 31 maggio 2026. Il termine non riveste carattere decadenziale; tuttavia, al fine di consentire all’Istituto una tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori, è opportuno che i datori di lavoro o gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con ogni possibile urgenza. I datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, ai fini della richiesta della misura di sostegno in argomento, devono accedere in via telematica alla piattaforma ‘Omnia Is’. A questa si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo, nella pagina iniziale, nella barra ‘cerca’, le parole ‘Accesso ai nuovi servizi’ e selezionando la voce ‘Accesso ai servizi per aziende e consulenti’. I datori di lavoro agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, devono accedere all’applicativo ‘Cisoa Web’, raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it tramite l’Area tematica ‘Accesso ai servizi per aziende e consulenti’ – ‘Cig e Fondi di solidarietà’. Il datore di lavoro agricolo deve presentare domande separate per gli operai a tempo indeterminato e determinato e i lavoratori appartenenti ad altre qualifiche.

Lavoratori autonomi

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. Il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante i quali l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione. I lavoratori potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione, potranno presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, a far data dal 20 aprile 2026 e fino al 20 giugno 2026 utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. La domanda sarà disponibile dal 20 aprile 2026 accedendo alla sezione ‘Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche’ raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso ‘Sostegni, Sussidi e Indennità’ -‘Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità’, selezionare la voce ‘Vedi tutti’ nella sezione Strumenti – ‘Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche’; una volta autenticati sarà necessario selezionare ‘Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026’.

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