Occhiuto a Panorama: «Congresso di Fi? Non escludo di candidarmi»

l’intervista

ROMA «Silvio Berlusconi è stato un vero innovatore. Ma il compito dei discepoli dovrebbe essere quello di interpretare le lezioni del maestro». A parlare, in una lunga intervista a Panorama, è il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Fi Roberto Occhiuto. Il giornalista Antonio Rossitto stuzzica Occhiuto sul futuro degli azzurri. «Abbiamo 250 mila iscritti, più o meno gli stessi di Fratelli d’Italia, che però ha quasi il quadruplo dei nostri voti. In base a quel criterio, non sarebbe mai arrivata gente come Martino o Urbani», risponde il governatore. Che sull’iniziativa “In Libertà“, organizzata a Roma precisa: «Volevo solo lanciare un sasso nello stagno. Tutto questo interesse ha sorpreso anche me. lo non sono Mandrake. So però che c’è una forte domanda di politica liberale, ma manca l’offerta». Ed ancora, «solo quei masochisti del Pd hanno ancora le correnti, con un’altra metafora elettrica, potremmo definirla una scossa (…) «Vorrei un partito più aperto. Aria fresca. Nuove energie». Sul congresso, la posizione del vicesegretario calabrese degli azzurri è netta: «Non voglio rinchiudermi nel cortile delle polemiche interne. Continuerò ad animare discussioni e confronti». Scende in campo anche lei? «Non lo escludo, ma nemmeno lo do per certo. Credo di aver già dimostrato che il coraggio non mi difetta. Manca almeno un anno, comunque». Ma l’ambizione più grande resta «trasformare la Calabria, che pareva irredimibile». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato