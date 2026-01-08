Nuovi finanziamenti per Vibo Valentia: 850.000 euro per scuola, sport e socialità

tre interventi strategici

VIBO VALENTIA Un importante risultato per il territorio vibonese: grazie all’impegno di Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, sono stati destinati 850.000 euro a favore di interventi strategici per la crescita e il benessere della comunità. Le somme sono state inserite nella legge di bilancio approvata dal Parlamento lo scorso dicembre, a conferma dell’attenzione concreta verso le esigenze del territorio.

Ecco come saranno ripartite le risorse

300.000 euro per l’ ammodernamento dell’Oratorio Salesiano di Vibo Valentia, punto di riferimento educativo e aggregativo per centinaia di giovani.

400.000 euro per il primo lotto della nuova scuola primaria nella frazione Vena Superiore, un’opera attesa da anni che darà finalmente risposte concrete alle famiglie del territorio.

150.000 euro a favore dell’Associazione “Il Dono” di Jonadi, per la realizzazione di un centro sportivo e di un’area giochi, spazi fondamentali per la crescita sana e inclusiva delle nuove generazioni.

«Risposte ai bisogni reali»

“Questi interventi – ha dichiarato Giuseppe Mangialavori, a margine della conferenza stampa svoltasi ieri – rispondono a bisogni reali della nostra comunità: educazione, socialità, sport e spazi di aggregazione. Continuerò a lavorare con serietà e concretezza per portare risultati tangibili al nostro territorio”. Un segnale forte di attenzione e vicinanza, che conferma il lavoro svolto da Mangialavori in favore della città, è stato ribadito dal tavolo.