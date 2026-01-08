Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la reazione

Orlandino Greco: «Un pugno nei confronti di una intera comunità. Siamo sovraesposti»

Il consigliere regionale aggredito. «Lavoriamo per rendere migliore la nostra società, molte volte questi sforzi non sono apprezzati»

Pubblicato il: 08/01/2026 – 20:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Orlandino Greco: «Un pugno nei confronti di una intera comunità. Siamo sovraesposti»

COSENZA «Quello che si è verificato qualche sera fa è un fatto deprecabile e non trova alcuna  giustificazione. E’ accaduto in una giornata di festa, era la Befana e c’erano bambini con i trenini in piazza a San Domenico, il luogo dove sono cresciuto». Orlandino Greco, consigliere regionale della Lega, commenta l’aggressione subita nei giorni scorsi da parte di un uomo, poi denunciato. L’ex sindaco di Castrolibero è stato sorpreso in piazza, davanti a decine di testimoni. «Ho provveduto a fare tutte le denunce del caso e sono certo che la giustizia farà il suo corso perché deve essere punito il pugno dato non a Orlandino Greco, ma nei confronti di una comunità». 
Per Greco, i politici sono «sovraesposti» e «c’è un odio sociale dilagante, i social fanno da cassa di risonanza, dovremmo un attimo tornare a essere più equilibrati, mettere da parte il rancore. Tutti lavoriamo per rendere migliore la nostra società e molte volte questi sforzi non sono apprezzati». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato


Argomenti
aggredito orlandino greco
aggressione a castrolibero
aggressione castrolibero
Orlandino Greco
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x