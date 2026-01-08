Orlandino Greco: «Un pugno nei confronti di una intera comunità. Siamo sovraesposti»
Il consigliere regionale aggredito. «Lavoriamo per rendere migliore la nostra società, molte volte questi sforzi non sono apprezzati»
COSENZA «Quello che si è verificato qualche sera fa è un fatto deprecabile e non trova alcuna giustificazione. E’ accaduto in una giornata di festa, era la Befana e c’erano bambini con i trenini in piazza a San Domenico, il luogo dove sono cresciuto». Orlandino Greco, consigliere regionale della Lega, commenta l’aggressione subita nei giorni scorsi da parte di un uomo, poi denunciato. L’ex sindaco di Castrolibero è stato sorpreso in piazza, davanti a decine di testimoni. «Ho provveduto a fare tutte le denunce del caso e sono certo che la giustizia farà il suo corso perché deve essere punito il pugno dato non a Orlandino Greco, ma nei confronti di una comunità».
Per Greco, i politici sono «sovraesposti» e «c’è un odio sociale dilagante, i social fanno da cassa di risonanza, dovremmo un attimo tornare a essere più equilibrati, mettere da parte il rancore. Tutti lavoriamo per rendere migliore la nostra società e molte volte questi sforzi non sono apprezzati». (redazione@corrierecal.it)
