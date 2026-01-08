Orlandino Greco: «Un pugno nei confronti di una intera comunità. Siamo sovraesposti»

la reazione

COSENZA «Quello che si è verificato qualche sera fa è un fatto deprecabile e non trova alcuna giustificazione. E’ accaduto in una giornata di festa, era la Befana e c’erano bambini con i trenini in piazza a San Domenico, il luogo dove sono cresciuto». Orlandino Greco, consigliere regionale della Lega, commenta l’aggressione subita nei giorni scorsi da parte di un uomo, poi denunciato. L’ex sindaco di Castrolibero è stato sorpreso in piazza, davanti a decine di testimoni. «Ho provveduto a fare tutte le denunce del caso e sono certo che la giustizia farà il suo corso perché deve essere punito il pugno dato non a Orlandino Greco, ma nei confronti di una comunità».

Per Greco, i politici sono «sovraesposti» e «c’è un odio sociale dilagante, i social fanno da cassa di risonanza, dovremmo un attimo tornare a essere più equilibrati, mettere da parte il rancore. Tutti lavoriamo per rendere migliore la nostra società e molte volte questi sforzi non sono apprezzati». (redazione@corrierecal.it)

