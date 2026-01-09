Ancora maltempo in Calabria, allerta gialla su gran parte della regione

meteo

Maltempo con temporali al Sud, venti fino a burrasca e mareggiate al Centro-Sud e sulle Isole. Un’allerta gialla meteo-idro in 5 regioni. Una vasta area di bassa pressione porta condizioni di tempo perturbato sull’Italia, con piogge intense sui settori tirrenici meridionali e venti di burrasca sulle regioni centro-meridionali, specialmente su quelle del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla sera/notte di oggi, venerdì 9 gennaio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specialmente sui relativi settori tirrenici. Sempre dalla serata di oggi si prevedono, inoltre, venti di burrasca da quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Sardegna, Sicilia, Calabria e sui settori costieri di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata occidentale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 gennaio, allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su settori di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Umbria.

Allerta gialla in Calabria

Diramata per domani dalla Protezione Civile allerta gialla per gran parte del territorio regionale ad esclusione della fascia Jonica del Crotonese. In Calabria si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti di burrasca da quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

