Cosenza, estorsione mafiosa alla vigilia di Natale: due persone in carcere – NOMI

l’indagine

COSENZA Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cosenza, Andrea Odierno, ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di due indagati: si tratta di Emanuele Apuzzo (difeso dall’avvocato Giuseppe Malvasi) e di Davide Naccarato (difeso dall’avvocato Matteo Cristiani).

Le accuse

I due indagati, secondo l’accusa, in concorso tra loro avrebbero minacciato di danneggiare il cantiere di un imprenditore di Bisignano se non avesse corrisposto il pizzo, «quantificato in 3.000 euro in contanti». Il professionista si è aggiudicato tre appalti pubblici relativi alla realizzazione di opere di fognatura, del nuovo cimitero e di alcune rotonde stradali. Ad ottobre 2025, Naccarato avrebbe accompagnato Apuzzo dall’imprenditore per conto del clan guidato da Rinaldo Gentile. Arrivati sul posto, sarebbe stata inoltrata richiesta di pagamento di una somma pari al 3% del valore dell’appalto condotto dall’impresa. Dinanzi alla reticenza nel accettare la richiesta estorsiva mostrata dall’imprenditore, Apuzzo sarebbe passato alle minacce. «Le mogli dei carcerati stanno venendo e giustamente è Natale anche per loro». Il 22 dicembre 2025, Apuzzo si farà consegnare 3000 euro, 2.500 quelli trattenuti e 500 quelli consegnati a Naccarato. L’episodio tuttavia è stato documentato dai Carabinieri di Rende guidati dal comandante Andrea Aiello, che hanno proceduto con l’arresto il flagranza proprio di Apuzzo. (f.b.)

