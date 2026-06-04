Cimitero di Cosenza, 80 nuovi loculi entro fine mese per mettere fine a una «vergogna»

PALAZZO DEI BRUZI

COSENZA Con l’arrivo del caldo torrido arriva una notizia positiva che riguarda il cimitero: saranno pronti entro fine giugno 80 loculi da edificare fuori dalla parte monumentale della struttura di colle Mussano. Un intervento non da poco che permetterà di dare la giusta sepoltura a parte delle salme accumulate e in attesa di tumulazione: si stima che attualmente il ritardo sia di almeno 4 mesi, dal momento che si sta procedendo all’inumazione dei defunti a gennaio.

L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio nel corso della seduta del consiglio comunale in cui è stato approvato il rendiconto di gestione 2025: nella trattazione del primo punto all’ordine del giorno è arrivata infatti la risposta del sindaco Franz Caruso (nella foto di copertina) all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Giuseppe d’Ippolito (FdI) nel febbraio scorso e relativa alla situazione del cimitero di Cosenza. Nell’interrogazione d’Ippolito aveva messo in evidenza «le numerose inefficienze dei servizi di pulizia, di gestione» e «la situazione di degrado nella quale il cimitero versava».

Il consigliere di minoranza, nell’interrogazione, aveva chiesto di conoscere tutti i rapporti contrattuali-convenzioni-concessioni che riguardano la gestione del cimitero e di sapere quali azioni sono state messe in campo dall’Amministrazione per risolvere tutte le problematiche esposte, comprese quelle riguardanti la determinazione delle tariffe relative ai servizi cimiteriali e la ricostruzione dell’elenco degli utenti per l’illuminazione votiva. Nell’interrogazione d’Ippolito ha richiesto anche di rivedere la gestione dei cimiteri cittadini, in particolare l’opportunità di prendere in considerazione la stesura di un nuovo regolamento cimiteriale. Con riferimento alle tariffe, richiesti inoltre una revisione dei costi per le estumulazioni, applicando criteri più equi e solidali.

Una situazione che si trascina da anni

Nella sua risposta il sindaco Franz Caruso ha preliminarmente sottolineato che «l’interrogazione del consigliere d’Ippolito fotografa una situazione che si trascina da tempo, da almeno dieci anni». In apertura dell’intervento, il primo cittadino ha ricordato che l’interrogazione era stata protocollata a febbraio, mentre la nomina della nuova dirigente del settore, l’ingegnere Maria Colucci, risale a gennaio. Una precisazione non casuale: «Abbiamo ritenuto opportuno consentire alla dirigente di prendere piena contezza della situazione prima di fornire risposte a un’interrogazione particolarmente tecnica».

Il sindaco ha quindi ringraziato d’Ippolito per l’attenzione riservata al tema, sottolineando, però, come le problematiche evidenziate non siano certo recenti. «Dalla sua stessa ricostruzione – ha fatto rilevare Caruso al consigliere – emerge che le criticità dei cimiteri comunali sono state segnalate più volte nel corso degli anni, anche attraverso la stampa. Si tratta di una situazione che affonda le sue radici nel tempo e che questa Amministrazione sta affrontando con particolare attenzione». Entrando nel merito dei punti contenuti nell’interrogazione, il primo cittadino ha spiegato che, dopo una serie di sopralluoghi effettuati nei quattro cimiteri comunali per accertare lo stato delle strutture e individuare le priorità, nel mese di marzo è stato affidato un incarico per l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza.

Gli interventi in corso

I lavori, attualmente in corso, riguardano opere di manutenzione straordinaria sia sugli edifici sia sugli impianti. Tra gli interventi figurano il recupero di cappelle comunali, magazzini, uffici, locali destinati ai custodi, il ripristino di alcune pavimentazioni e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Sul fronte organizzativo, il sindaco ha annunciato la predisposizione di un regolamento cimiteriale, evidenziando come il Comune ne sia tuttora sprovvisto. Contestualmente è stata attivata sul sito istituzionale una sezione dedicata ai servizi cimiteriali, con modulistica aggiornata e informazioni operative rivolte ai cittadini.

Per quanto riguarda i reclami e le segnalazioni dell’utenza, l’Amministrazione sostiene che negli ultimi due mesi tutte le comunicazioni pervenute al settore competente, sia tramite Pec, sia attraverso i canali ordinari, siano state prese in carico e, ove possibile, risolte. Nella stessa sezione del sito è stato inoltre attivato un servizio per l’invio delle segnalazioni online. Rispondendo alle osservazioni sulla presenza di punti informativi all’interno delle strutture, Franz Caruso ha poi precisato che all’ingresso di ciascun cimitero è già installata una cartellonistica riportante i nominativi del custode e del responsabile cimiteriale.

Il personale e le tariffe

Uno dei passaggi più significativi della risposta ha riguardato il personale. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, le 7 unità impiegate dalla precedente concessionaria sono state integralmente assorbite dal nuovo gestore, conservando le stesse mansioni. A queste si sono aggiunti altri tre dipendenti, con un conseguente rafforzamento dell’organico. Sulle tariffe dei servizi cimiteriali, oggetto di uno specifico quesito del consigliere, il sindaco ha rinviato alla documentazione allegata alla risposta scritta, contenente il quadro riepilogativo aggiornato. Per quanto riguarda, invece, la proposta di dotare la città di un piano regolatore cimiteriale, è stato chiarito che si tratta di uno strumento urbanistico che dovrà essere valutato nell’ambito della pianificazione generale dell’ente. La futura Carta dei servizi cimiteriali, invece, sarà inserita all’interno del nuovo regolamento attualmente in fase di elaborazione.

Una cronica carenza di loculi

In chiusura il sindaco Franz Caruso ha affrontato quella che ha definito la vera emergenza del settore: la cronica carenza di loculi. «È un problema che esiste da anni e che riguarda molti comuni delle nostre dimensioni», ha affermato. Proprio per far fronte a questa situazione, entro la fine del mese, saranno realizzati 80 nuovi loculi prefabbricati in un’area già destinata a questo tipo di strutture e situata fuori dalla zona monumentale del cimitero. Un intervento che, secondo il sindaco, consentirà di eliminare definitivamente l’accumulo di salme oggi custodite in magazzini e locali provvisori in attesa di sepoltura. Nel suo intervento il primo cittadino ha, infine, ringraziato la dirigente Maria Colucci per il lavoro svolto e i dipendenti comunali che negli ultimi anni si sono alternati nella gestione del servizio, citando in particolare Emilio Iantorno e Dario Sinopoli. (redazione@corrierecal.it)