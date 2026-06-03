Nuova gestione dei parcheggi a Cosenza, verso il secondo rinvio in Consiglio. Cimitero, subito 80 loculi

palazzo dei bruzi

COSENZA Nuova gestione dei parcheggi a Cosenza, seconda frenata consecutiva in Consiglio comunale. In attesa che la seduta calendarizzata per le 15,30 inizi, da fonti interne all’assemblea di Palazzo dei Bruzi trapela che si andrebbe verso il secondo rinvio della discussione in aula, dopo che già nella seduta del 29 aprile scorso il punto all’ordine del giorno era stato depennato. Alla vigilia del primo passaggio in Consiglio, il Corriere della Calabria aveva anticipato la “rivoluzione” in arrivo nel settore parcheggi del capoluogo bruzio, con un paventato aumento delle tariffe e parking card fino a un rincaro “movida” per le strisce blu in centro: 2 euro dalle 20 all’una di notte ogni venerdì e sabato (qui tutti i dettagli del piano firmato Saba). Tutte rimostranze di cui i consiglieri comunali si sono fatti carico per giungere alla formulazione di una serie di emendamenti che nell’immediato hanno la conseguenza di bloccare l’iter, nelle more che la società faccia le sue controdeduzioni.

La seduta è iniziata dopo un minuto di raccoglimento chiesto dal sindaco Franz Caruso in memoria di Santino Garofalo, figura storica della politica cittadina, e un secondo minuto di raccoglimento – su richiesta dei consiglieri comunali dem Francesco Alimena e Giuseppe Ciacco – per i 4 braccianti uccisi ad Amendolara dai loro caporali. «Ricordiamo Amin. Ricordiamo Ullah. Ricordiamo Safi. Ricordiamo Waseem. E ricordiamo anche chi, in queste ore, rischia di restare senza nome nel racconto pubblico di questa tragedia – scrive Alimena —. Pronunciare i loro nomi significa restituire loro dignità. Significa riconoscere che non erano numeri, non erano una statistica, non era solo “4 braccianti migranti morti”. Erano esseri umani, con una vita che valeva quanto quella di ciascuno di noi. Il nostro lavoro non può e non deve definirci nella nostra vita, tanto meno nella nostra morte. Il modo in cui ricordiamo le vittime dice molto della società che vogliamo essere. Una società che non si limita a contare i morti, ma che si impegna a non dimenticare le persone. Per questo ho chiesto di osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio del Consiglio comunale di oggi pomeriggio. Pronunciamo i loro nomi e li affidiamo alla nostra memoria. Amin. Ullah. Safi. Waseem. A loro, e a tutte le vittime dello sfruttamento e dell’indifferenza, dedichiamo il nostro silenzio».

Tra le notizie emerse nel corso della seduta, una riguarda il cimitero: il primo cittadino ha annunciato entro la fine di giugno l’edificazione di 80 nuovi loculi prefabbricati fuori dalla zona monumentale. Un tema particolarmente sentito e stringente se si pensa che in questo periodo si sta procedendo alla tumulazione dei deceduti nel mese di gennaio. (euf)

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