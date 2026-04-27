Cosenza, rivoluzione nei parcheggi: aumentano tariffe e parking card – IL PROGETTO

VERSO IL CONSIGLIO DEL 29

COSENZA La gestione dei parcheggi coperti e la riscossione delle tariffe sulle strisce blu ma anche il servizio di ronde e vigilanza notturna, la videosorveglianza e il servizio rimozione oltre che la “Scan car” per le contravvenzioni. È corposa la relazione firmata Saba – società leader nel settore con committenze da Perugia a Barcellona, che a Cosenza gestisce già il parcheggio dell’ospedale – e intitolata “Finanza di progetto a iniziativa privata per la gestione della sosta su strada e dei parcheggi nella città di Cosenza”: 61 pagine che ridisegnano il settore della sosta tra Crati e Busento, in attesa del consiglio comunale di dopodomani pomeriggio che ha il punto in cima all’ordine del giorno. Il progetto prevede un investimento di 5 milioni.

I numeri e le novità

«Il numero dei parcometri utilizzati, pari a 150 a fronte di n. 3.449 posti auto previsti nella proposta, porterà ad un rapporto parcometro/stalli di 1/23 e fornirà pertanto agli utenti un eccellente servizio per il pagamento della sosta». L’incasso stimato dai parcometri è pari a 300mila euro.

Per quanto riguarda la Scan Car, Saba specifica che «tutti i dati raccolti con il sistema Street Control saranno trasferiti alla Polizia Municipale che provvederà alle successive fasi del procedimento sanzionatorio previsto dalle normative vigenti»; mentre «quale rimborso delle spese amministrative sostenute per l’attività di controllo ed accertamento svolta dagli Ausiliari del Traffico, il Comune di Cosenza riconoscerà a Saba Italia la somma di € 12,00 (Iva esclusa) per ogni sanzione incassata ovvero andata a buon fine».

Saba curerà anche il servizio rilascio Parking Card Residenti, ZTL, AS autorizzazioni speciali e abbonamenti.

Le tariffe

A proposito di novità, per quanto riguarda le tariffe nella Zona A (centro città) «nei giorni di venerdì e sabato, nella fascia oraria dalle 20:00 alle ore 01:00 all’interno dei settori 1 e 2 è prevista una tariffa unica forfettaria pari a € 2,00 valida per l’intero periodo».

Ecco invece le proposte relative ai parcheggi coperti: Parcheggio Via Aldo Moro Tariffe in abbonamento (standard): Mensile H24 € 110,00 (raddoppiato rispetto agli attuali 55€); Mensile Diurno 07:00 – 21:00 € 70,00; Annuale H24 € 1.100,00. Parcheggio Porta Piana Tariffa giornaliera (24 ore di sosta) € 2,00 Tariffe in abbonamento (standard): Mensile H24 € 35,00; Mensile Diurno 07:00 – 21:00 € 20,00; Annuale H24 € 350,00; Tariffe Moto: abbonamento mensile H24 € 20,00. Parcheggi Ospedale e Tribunale Tariffe auto: 1° e 2° ora o frazione (cadauna) € 1,70; dalla 3° ora o frazione (cadauna) € 2,20; tariffa forfettaria notturna dalle 19:00 alle 09:00 € 3,50; tariffe Moto: abbonamento mensile H24 € 20,00.

Sul parcheggio di via Aldo Moro (366 posti totale) si è raggiunto un massimo di circa 200 abbonamenti a pieno regime (50 recentemente) ma attualmente nessuno perché fermo per lavori.

Saba specifica che «per tutti i parcheggi in struttura (Porta Piana, Tribunale e Ospedale) saranno valutate altre tipologie di abbonamenti ulteriori a quelle standard, con tariffe agevolate ed in convenzione (es. residenti, attività commerciali, altre categorie), da definire in base alle richieste degli utenti, a specifici accordi e in esecuzione del Piano Marketing e Commerciale».

La società ha previsto anche offerte per attività ricettive (hotel, B&b, case vacanze) e attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, pub) con pass e pacchetti dedicati.

Le parking card

I permessi di sosta per gli autoveicoli a disposizione dei residenti verranno rilasciati in ragione di uno per nucleo familiare. Saranno rilasciati al proprietario dell’autoveicolo, titolare di leasing o di contratto di noleggio a lungo termine (con validità superiore a 12 mesi) o di fringe-benefit da parte dell’azienda di cui sono titolari, soci o dipendenti. Il permesso consente la sosta in forma gratuita nei soli posti auto a tariffazione presenti nel settore di appartenenza (residenza o domicilio), senza limitazione oraria. Il rilascio verrà effettuato previo versamento a Saba Italia di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese amministrative. Il permesso avrà validità di un anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio. Verrà concessa la facoltà di riportare sul permesso un massimo di due targhe, con facoltà d’uso per un solo autoveicolo. È consentito richiedere una seconda Parking Card Residenti per un secondo autoveicolo. Il rilascio verrà effettuato previo versamento a Saba Italia di € 175,00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

La parking card era già stata aumentata a 35 euro: due anni fa la decisione – non senza coda polemica – in consiglio, che ora verrebbe invece esautorato secondo alcuni consiglieri che nella seduta di mercoledì pensano di abbandonare l’aula o astenersi.

I dubbi sulla esternalizzazione

Nella città dove sono già privatizzate l’illuminazione e la gestione delle entrate comunali con Municipia (società concessionaria incaricata dal Comune di Cosenza per la gestione, l’accertamento e la riscossione anche coattiva) e la riqualificazione è spesso merito dei privati (basti pensare agli oneri di urbanizzazione garantiti dai mega gruppi della Grande distribuzione), la questione parcheggi riapre la dicotomia – politica prima che amministrativa – su esternalizzazione vs. gestione diretta. Alcuni consiglieri come Bianca Rende invocano, prima che si affidi il servizio a Saba, una informativa che chiarisca quanto costerebbe al Comune gestirlo. «Nessuna pregiudiziale – spiega al Corriere della Calabria – ma semplici e dovuti chiarimenti nell’interesse dei cittadini», magari ipotizzando di rinviare la discussione in consiglio del 29 aprile.

Resta da capire se approvando il PEF si adotteranno anche le tariffe o se il piano della sosta debba essere modificato necessariamente, in un contesto in cui manca un piano trasporti e mobilità: «In servizi come questi che riguardano la quotidianità di tutti i cosentini e di chi arriva in città da fuori, serve una maggiore programmazione» incalza Rende, proponendo degli hub per le soste esterne a Vaglio Lise o Molino Irto con annesso servizio navette e investimento in capo al privato.

Altri dubbi riguardano l’affidamento di 25 anni – ritenuto troppo lungo e vincolante – e precedenti non proprio di successo come ad Ascoli Piceno e a Cremona, dove dopo l’affidamento a Saba si sta tornando al passato, visti i costi altissimi sostenuti dal Comune per indennizzi legati a bitumazione, mancati introiti per il passaggio del Giro d’Italia etc. Adesso gli enti gestiscono direttamente il servizio parking.

Da chiarire – tornando a Cosenza – anche il futuro dei 10 dipendenti Amaco (non entrati nella privatizzazione) da assorbire, mentre si sa che Palazzo dei Bruzi incasserà dai parcometri prima il 20% poi – dal 2028, data ipotizzata per la fine dei lavori al parcheggio coperto di via Aldo Moro – solo il 15% (dai parcheggi coperti neanche un euro). Cifre ritenute da più parti basse rispetto a quanto potrebbero ammontare se il servizio fosse gestito direttamente dal Comune.

Cos’è il project financing

Il project financing (finanza di progetto) nel nuovo Codice Appalti (decreto 36/2023) è una procedura per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità basata su risorse private, dove i ricavi della gestione dell’opera remunerano l’investimento. Disciplinato come partenariato pubblico-privato, prevede la presentazione di una proposta da parte di un promotore privato e la successiva indizione di una gara, con possibilità di ribasso e senza più diritto di prelazione a favore del promotore (dopo una modifica nel 2025). Nel caso di Saba, la discussione è proprio sul diritto di prelazione: chi si oppone al progetto fa notare che si sia iniziato a lavorare in questa direzione, prima della modifica e nonostante il testo non sia passato né in giunta né in Consiglio comunale. (e.furia@corrierecal.it)

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