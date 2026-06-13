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DA MIRANDOLA

Studente punta una pistola a pallini alla tempia del professore

«Dammi le sigarette o sparo»

Pubblicato il: 13/06/2026 – 12:16
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Studente punta una pistola a pallini alla tempia del professore
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Avrebbe puntato una pistola, poi rivelatasi a pallini, alla tempia di un professore, pretendendo le sue sigarette. «Dammi le sigarette o sparo» sarebbe la frase pronunciata da uno studente dell’istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola nei confronti del docente. A riportare l’episodio è La Gazzetta di Modena. Secondo quanto ricostruito, il professore sarebbe stato colto alle spalle da un gruppetto di studenti mentre si trovava alla cattedra. Uno di loro gli avrebbe quindi puntato l’arma giocattolo alla tempia, minacciandolo per ottenere il pacchetto di sigarette. Il docente, spaventato dal gesto, avrebbe consegnato le sigarette, facendo poi allontanare il gruppo. Successivamente avrebbe segnalato l’accaduto con una nota, informando anche il dirigente scolastico. Dalla scuola, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo sugli eventuali provvedimenti disciplinari. Nello stesso istituto, pochi giorni fa, si era verificato anche un “incontro di boxe” tra studenti, episodio che aveva spinto il consiglio d’istituto a escludere i protagonisti dagli scrutini di fine anno. (redazione@corrierecal.it)

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