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«Risultati soddisfacenti negli ultimi due anni». Prosegue il rapporto tra il Catanzaro e il ds Polito
La nota della società giallorossa: accordo rinnovato fino al 30 giugno 2028
Pubblicato il: 13/06/2026 – 13:05
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CATANZARO L’Us Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028. «La società e il direttore sportivo hanno condiviso la volontà di proseguire insieme il percorso intrapreso, alla luce dei soddisfacenti risultati sportivi raggiunti negli ultimi due anni», si legge in una nota ufficiale dell’Us Catanzaro.
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