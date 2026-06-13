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Vibo, l’Asp attiva una procedura straordinaria e urgente per potenziare l’organico degli infermieri

Pubblicato l’Avviso aggregato, per soli colloqui, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 60 infermieri

Pubblicato il: 13/06/2026 – 12:07
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Vibo, l’Asp attiva una procedura straordinaria e urgente per potenziare l’organico degli infermieri
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VIBO VALENTIA La Direzione Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia comunica che, nelle more del completamento da parte dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ha attivato una procedura straordinaria e urgente finalizzata al potenziamento dell’organico infermieristico aziendale. A tal fine è stato pubblicato l’Avviso Pubblico aggregato, per soli colloqui, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 60 infermieri destinati all’ASP di Vibo Valentia e di n. 10 infermieri destinati al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, per una durata di nove mesi, eventualmente prorogabili. L’ASP di Vibo Valentia rileva come tale iniziativa risponda a una necessità contingente e indifferibile di rafforzamento delle risorse professionali infermieristiche, indispensabili per sopperire all’attuale carenza di personale e garantire la continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonché il mantenimento degli standard di sicurezza e qualità nell’erogazione delle cure ai Cittadini. La Direzione Aziendale, unitamente a tutte le Strutture aziendali, è quotidianamente impegnata nel garantire l’efficienza dei servizi sanitari, il miglioramento dell’offerta assistenziale e la funzionalità delle attività ospedaliere e territoriali, con l’obiettivo di assicurare ai Cittadini prestazioni appropriate e tempestive. L’attivazione della presente procedura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario provinciale, in attesa della definitiva copertura dei posti attraverso le procedure di assunzione a tempo indeterminato già avviate a livello regionale.

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