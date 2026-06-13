Vibo, l’Asp attiva una procedura straordinaria e urgente per potenziare l’organico degli infermieri

l’emergenza

VIBO VALENTIA La Direzione Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia comunica che, nelle more del completamento da parte dell’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ha attivato una procedura straordinaria e urgente finalizzata al potenziamento dell’organico infermieristico aziendale. A tal fine è stato pubblicato l’Avviso Pubblico aggregato, per soli colloqui, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 60 infermieri destinati all’ASP di Vibo Valentia e di n. 10 infermieri destinati al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, per una durata di nove mesi, eventualmente prorogabili. L’ASP di Vibo Valentia rileva come tale iniziativa risponda a una necessità contingente e indifferibile di rafforzamento delle risorse professionali infermieristiche, indispensabili per sopperire all’attuale carenza di personale e garantire la continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nonché il mantenimento degli standard di sicurezza e qualità nell’erogazione delle cure ai Cittadini. La Direzione Aziendale, unitamente a tutte le Strutture aziendali, è quotidianamente impegnata nel garantire l’efficienza dei servizi sanitari, il miglioramento dell’offerta assistenziale e la funzionalità delle attività ospedaliere e territoriali, con l’obiettivo di assicurare ai Cittadini prestazioni appropriate e tempestive. L’attivazione della presente procedura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario provinciale, in attesa della definitiva copertura dei posti attraverso le procedure di assunzione a tempo indeterminato già avviate a livello regionale.

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