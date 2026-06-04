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Stragi di mafia del ’93, archiviata l’inchiesta su Dell’Utri

«Mancano elementi concreti»

Pubblicato il: 04/06/2026 – 13:29
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Stragi di mafia del ’93, archiviata l’inchiesta su Dell’Utri
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Il gip del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri, indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, «mancano elementi concreti su contatti/rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi». Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio è stato firmato il decreto di archiviazione. Dopo trent’anni di indagini, si tratta della sesta archiviazione. L’inchiesta della Dda fiorentina sulle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Milano e Roma aveva coinvolto prima Silvio Berlusconi e poi Marcello Dell’Utri. L’ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l’affermazione politica di Forza Italia e l’ascesa di Berlusconi. Dell’Utri, in particolare, era indagato per aver istigato e sollecitato il boss mafioso Giuseppe Graviano a organizzare la campagna stragista. Secondo l’accusa, l’ex senatore avrebbe avuto anche un ruolo di “indicatore dei luoghi” dove effettuare gli attentati, con l’obiettivo di creare un clima di terrore funzionale al nuovo progetto politico. La difesa di Dell’Utri, la cui abitazione di Milano era stata perquisita nel luglio 2023, ha sempre definito queste ipotesi «fantasiose», contestando l’attendibilità dei collaboratori di giustizia e sottolineando la mancanza di riscontri, ora confermata dal giudice che ha disposto l’archiviazione del procedimento.

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