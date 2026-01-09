Inter capolista d’inverno, padrona del gioco

Punto di vista

C’è una Stella Cometa sul campionato. Il Natale è nerazzurro. l’Inter è vincente e capolista. A Parma Dimarco e Thuram firmano la vittoria del nuovo anno. Le vie del goal interiste sono infinite. Copertina per Federico Dimarco, esterno difensivo tra i migliori d’Europa e che ricorda Facchetti. Diavolerie al Meazza nel campionato più imprevedibile degli ultimi dieci anni. Leao, il portoghese spesso discusso ma decisivo consegna al novantesimo il pari al Milan contro il Genoa. De Rossi manda al diavolo ai titoli di coda Stanciu che calcia un rigore in tribuna. Ringraziano i tifosi che portano a casa il pallone. Il Napoli affronterà l’Inter domenica e intanto evita il peggio contro il Verona con un 2-2 in rimonta. Mc Tominay e Di Lorenzo rimediano a una gara dai due volti. Il vertice si allontana e il primo tempo al Maradona è imbarazzante per chi punta a una nuova grande stagione. Figlie di un Dio Minore. Incostanti, perdenti e vincenti, sottoposte a critiche quotidiane. Sono Juventus e Roma comunque le belle Signore dell’Epifania. Luciano Spalletti parla spesso di polemiche ad arte intorno alla Juve. Ma è proprio l’arte degli allenatori quella di aggirare l’attenzione. In ogni caso il 3-0 al Mapei contro il Sassuolo non si presta a grandi interpretazioni. Autorete di Muharemovic, Miretti e David, una prova di forza e di spessore, quarto posto e solita necessaria verifica settimanale: la continuità .

Il meccanico della Roma è addirittura H24. Un tagliando costante.

Gasperini ritrova i goal dei centravanti, Ferguson e Dovbyk ,vince a Lecce ma preferisce il profilo basso. Entusiasmi e illusionismi a fasi alterne rallentano il progetto di crescita. giallorosso.

Ora poco tempo per rifiarare.

Tutti in campo nel calendario del calcio figlio di Dei Superiori, i diritti Tv.

