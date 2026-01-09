«Nessuna sottoposizione della magistratura alla politica»

la riforma che divide

CATANZARO “In vista del referendum, il tema della riforma della giustizia va affrontato con chiarezza, lealtà e senso di responsabilità. Non esiste un problema di sottoposizione della magistratura alla politica. Il Comitato per il No deve, quindi, avere il coraggio della coerenza e ritirare slogan e cartelloni che evocano scenari che non esistono. Altrimenti si alimenta una comunicazione ideologica che non rende un buon servizio al dibattito pubblico e rivela la posizione politica che l’Anm ha ormai reso evidente. L’Italia non è una democrazia fragile né un Paese autoritario: ipotizzare che la magistratura possa essere messa sotto tutela politica è offensivo per la nostra storia e le nostre istituzioni”. Lo ha detto il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo in videocollegamento al convegno “Separazione delle carriere: Si o No: la verità”, promosso dall’Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro. (Agi)

