Trump contro Meloni: «Non abbiamo più lo stesso rapporto»

la dichiarazione del tycoon

La premier Giorgia Meloni è «stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox.