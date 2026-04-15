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la dichiarazione del tycoon
Trump contro Meloni: «Non abbiamo più lo stesso rapporto»
Il nuovo attacco alla premier in una intervista alla Fox
Pubblicato il: 15/04/2026 – 15:04
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La premier Giorgia Meloni è «stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox.
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