Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la dichiarazione del tycoon

Trump contro Meloni: «Non abbiamo più lo stesso rapporto»

Il nuovo attacco alla premier in una intervista alla Fox

Pubblicato il: 15/04/2026 – 15:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump contro Meloni: «Non abbiamo più lo stesso rapporto»

La premier Giorgia Meloni è «stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox.

Argomenti
DONALD TRUMP
GIORGIA MELONI
meloni trump
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x