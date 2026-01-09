Si legge in: 1 minuto
Nissa-Reggina, arbitra Decimo di Napoli. Borghi a Vibo
Resi noti i direttori di gara della 19esima giornata del campionato di serie D, girone I
Pubblicato il: 09/01/2026 – 13:43
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 19esima giornata del campionato di serie D, girone I in programma l’11 gennaio. Messina-Sancataldese (Vittorio Palma, Napoli) Castrumfavara-Sambiase (Luka Meta, Vicenza) Gelbison- Paternò (Daniele Piciucco, Campobasso) Nissa-Reggina (Gennaro Decimo, Napoli) Nuova Igea Virtus-Milazzo (Marco Melloni, Modena) Ragusa-Gela (Giorgio D’Agnillo, Vasto) Savoia-Acireale (Costanzo Cafaro, Alba-Bra) Vibonese- Enna (Riccardo Borghi, Modena) Vigor Lamezia-Athletic Club Palermo (Federico Tassano, Chiavari).
