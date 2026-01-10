Il Comitato “Si Separa” a Cosenza. «Scorretto pensare ad uno scontro tra avvocati e magistrati»

la posizione

COSENZA Il Salone degli Stemmi della Provincia di Cosenza ospita l’iniziativa organizzata dal comitato “Si Separa”, su impulso dell’avvocato penalista e criminologa Chiara Penna. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica in vista del referendum costituzionale sulla giustizia. Al tavolo dei relatori presente, tra gli altri, anche una personalità di rilievo del panorama giuridico italiano: l’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato.

Nessuno scontro tra avvocati e magistrati

«Non trovo corretto per i cittadini far pensare ad uno scontro tra avvocati e magistrati. Ci sono tanti magistrati a favore del sì e avvocati a favore del no. Ma soprattutto la magistratura non è ANM. Troviamo non corretto diffondere informazioni false rispetto ad una ipotesi che non può assolutamente realizzarsi e cioè di dipendenza o controllo della magistratura da parte della politica», sostiene Chiara Penna ai nostri microfoni. «I magistrati resteranno assolutamente autonomi e indipendenti, sia i magistrati inquirenti che quelli giudicanti. La differenza è che ognuno avrà una sua formazione diversa, una sua carriera e il giudice sarà effettivamente terzo, imparziale ed equidistante dalle parti». Qualcuno sostiene la inutilità della riforma. «Questa riforma completa un percorso iniziato nel 1988, il passaggio dal sistema inquisitorio al sistema penale accusatorio che è quello attuale e completa la riforma Vassalli che di base tra l’altro è una riforma di sinistra, che però adesso la stessa sinistra osteggia», conclude Penna.

Una questione di comunicazione

Nella campagna referendaria, le posizioni agli antipodi si caratterizzano anche da una decisa e diversa comunicazione. Il presidente della Camera Penale di Cosenza, Roberto Le Pera, critica «la gigantografia che campeggia ancora oggi nelle stazioni di tutta Italia, dove si invita a votare no per non assoggettare la magistratura al potere politico. La cosa grave è che proviene dall’Associazione Nazionale Magistrati, di cui è parte il 97% dei magistrati italiani». «Perché non dicono che temono il sorteggio? – aggiunge Le Pera Perché quello è il vero problema. Con la riforma non potrà contare più nulla nella nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari di tutta Italia, non potrà determinare i Presidenti dei Tribunali, non potrà determinare Procuratori della Repubblica. Nel Csm finalmente ci sarà un naturale regolamento che non prevede che un’associazione privata possa farla da patrona».

Le conclusioni di Caiazza

L’ex presidente dell’Unione delle Camere Penali italiane, Gian Domenico Caiazza, offre un ulteriore spunto di riflessione sul tema. «Chiunque sia imputato in un processo penale, la prima domanda che si pone è “il giudice che mi deve giudicare ha qualcosa a che fare con il pubblico ministero?”. In tutto il mondo c’è la separazione di carriere, solo noi, Turchia, Bulgaria e Romania abbiamo le carriere unificate». Per Caiazza «quello che non è legittimo è stravolgere il contenuto della riforma. Il fronte del no dice che questa riforma sottopone il pubblico ministero al potere politico. E’ una falsità, questa è una riforma che prevede l’esatto contrario, cioè il divieto costituzionale di sottoporre il magistrato al potere politico. Tutte le semplificazioni nella polemica politica sono legittime, la falsificazione del contenuto no», conclude l’avvocato e presidente del Comitato “Si Separa”». (f.benincasa@corrierecal.it)

