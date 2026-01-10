La Calabria nella morsa del maltempo, raffiche di vento a 110 km orari. Un albero cade sulla A2 – FOTO E VIDEO

temporali diffusi

CATANZARO La Calabria è stretta nella morsa del maltempo con piogge e temporali diffusi su gran parte della regione ma, soprattutto con un forte vento che, in alcune zone, ha raggiunto raffiche di 110 chilometri orari. Sulla Calabria, oggi, è prevista un’allerta gialla su tutto il versante tirrenico e su quello ionico catanzarese e reggino con previsione di “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti di burrasca da quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte. mareggiate lungo le coste esposte”. A creare disagi – ma non vengono segnalati problemi particolari – è il vento che spira intenso su quasi tutta la regione, dal reggino al cosentino, con una velocità che si aggira sui 50-60 chilometri orari ma che presenta anche raffiche oltre gli 80, con il massimo registrato dall’Arpacal a Catanzaro dove ha toccato i 120 chilometri orari. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni caduti.

Divelte alcune insegne a Lamezia Terme Mareggiata a Falerna – foto di Rosario Macchione

Si segnala, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Rogliano, la caduta di un albero. Si consiglia massima prudenza alla guida. A Cosenza, si registrano disagi. Il forte vento ha provocato la caduta di alcuni alberi, le raffiche hanno divelto un semaforo in viale Cosmai.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. Sono 31 gli interventi attualmente in corso, 60 in attesa di espletamento.

Nel dettaglio la situazione per Comando

COM-CS: 13 interventi in atto, 20 in attesa di espletamento

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.

COM-CZ: 8 interventi in atto, 33 in attesa di espletamento

Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte. (vedi foto)

COM-VV: 2 interventi in atto, 1 in attesa di espletamento

COM-RC: 6 interventi in atto, 4 in attesa di espletamento

COM-KR: 2 interventi in atto, 2 in attesa di espletamento

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato