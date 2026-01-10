Le farmacie al centro per una sanità più capillare

parla il ministro

ROMA «Grazie anche alle semplificazioni introdotte, le farmacie di servizio sono sempre più un centro vitale del nostro Paese: vaccinazioni anche per gli over 12, telemedicina, esami diagnostici direttamente nel Comune di residenza. Un modello fondamentale per un’Italia che vuole garantire sempre maggiore attenzione ai suoi cittadini over 70». Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all’inaugurazione del rinnovamento della farmacia comunale di San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara. «Sono orgoglioso di essere qui, ha proseguito, perché con esperienze come queste si continuano a dare risposte alle esigenze delle comunità. E le risposte alle esigenze degli italiani sono il cuore della buona politica che piace a noi».