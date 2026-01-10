Terremoto, forte scossa da 5.1 a largo della Calabria

Il sisma

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. Nessuna segnalazione di danni, comunque, dopo il terremoto.

La scossa è stata avvertita anche in altre zone della Calabria da Catanzaro a Vibo, da Lamezia fino a Cosenza. Secondo ulteriori segnalazioni, il sisma è stato avvertito distintamente anche in Sicilia e, in particolare, in alcuni centri della zona est dell’isola, e poi in Puglia e anche a Malta.

Protezione Civile: «Nessun danno segnalato»

«La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunatamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell’area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni». Lo dice, intervenendo a Rainews, Domenico Costarella, direttore della Protezione civile in Calabria. «Ci sono state tante interazioni su social – aggiunge – in questi casi scatta l’emotività, è comprensibile e noi siamo qui». «La nostra è una regione ad alta pericolosità sismica – ricorda Costarella – per la sua conformazione geologica e la sua posizione nelle placche tettoniche. Nella storia abbiamo avuto terremoti importanti e seri. Bisogna esserne consapevoli. Ora, finita la prima ricognizione, la nostra sala operativa è in allerta. Abbiamo anche un sistema di pianificazione regionale e comunale. Il terremoto non è prevedibile ma siamo tutti però pronti a reagire sinergicamente. Ai cittadini, in caso di scossa, dico di adottare provvedimenti di autoprotezione, uscire ordinatamente dalle abitazioni, evitare ascensori, essere il più possibile razionali anche se non è facile».

