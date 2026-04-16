Lamezia, in Consiglio approvato il Bilancio. E Murone guarda al futuro: «Entro lunedì i nuovi assessori»

Le prospettive

LAMEZIA TERME Una seduta fiume, al termine della quale il Consiglio comunale di Lamezia ha approvato il Bilancio di previsione. Nessuna sorpresa, e lo si era intuito già dal mattino, quando tra i banchi, al netto dei canonici minuti di ritardo, hanno preso posto tutti i consiglieri, sia di maggioranza sia di minoranza. La seduta si è aperta con i saluti a Isa Muraca, subentrata a Gianpaolo Bevilacqua, eletto in Consiglio regionale, e passata tra i colleghi a sostegno del sindaco Murone dopo l’adesione a Noi Moderati.

Il Bilancio

Tema clou della giornata, dunque, l’approvazione del Bilancio di previsione. Al Corriere della Calabria è stato il sindaco Mario Murone a spiegarne l’importanza. «È un momento cruciale per consentirci di continuare a governare con tranquillità, anche alla luce di una serie di illazioni che sono state fatte sulla tenuta dei conti. Cominciare a mettere qualche punto fermo da cui partire per il futuro della città è evidentemente un dato che dobbiamo acquisire con la massima celerità possibile». «Avremmo voluto farlo nei tempi stabiliti – ha detto – purtroppo non è stato possibile perché il Collegio dei revisori ha depositato il parere la mattina stessa in cui si sarebbe dovuto tenere il Consiglio e abbiamo dovuto rinviare a oggi».

A chi aveva ipotizzato eventuali scricchiolii nella maggioranza, soprattutto dopo l’addio di Antonietta D’Amico, il sindaco risponde così: «Per quanto riguarda la maggioranza non abbiamo problemi. È una maggioranza compatta, addirittura nell’ultimo periodo sta crescendo numericamente, quindi stiamo sostanzialmente consolidando quella che è la nostra posizione, con numeri particolarmente rilevanti per l’approvazione del bilancio ma soprattutto per la tenuta dell’amministrazione».

Cosa attendersi ora? Il sindaco ha le idee chiare: «I prossimi step saranno la nomina degli assessori con immediatezza. Ho già detto che lunedì saranno nominati gli assessori, e poi seguirà una serie di attività organizzative degli uffici che deve necessariamente intervenire alla luce della disamina del funzionamento degli stessi nel periodo che ci ha visti alla guida della città».

E, a proposito del Bilancio, il sindaco Murone ostenta sicurezza: «No, non ci sono aspetti che mi preoccupano, perché il bilancio ha delle criticità, lo sappiamo tutti, inutile negarlo. È vero che è stato approvato il piano di rientro, però è anche vero che già nella delibera 70 del 2025 la Corte dei conti aveva detto che c’erano criticità da risolvere. Le abbiamo affrontate man mano che si sono poste e ce ne saranno altre: faremo fronte anche a queste come abbiamo fatto in precedenza. L’importante è essere tranquilli, avere fiducia e avere la possibilità di lavorare in questi termini per poter dare risposte ai cittadini, che le attendono con doverosa applicazione da parte dell’amministrazione». (Gi.Cu.)

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