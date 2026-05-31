Un immenso tesoro di tradizione e cultura. Nuovo impulso della Regione per le minoranze linguistiche

la strategia

CATANZARO Le linee guida sono state delineate nell’ultimo Defr, il Documento di Economia e Finanza per il triennio 2026-28: la Regione punta sulle minoranze linguistiche attraverso l’azione di tre fondazioni, Fondazione Arbëreshë, Fondazione Occitana, Fondazione Grecanica, già Istituti di cultura trasformati anni fa in Fondazioni. Nel Defr si specifica che «queste fondazioni hanno iniziato a operare per la promozione delle relative minoranze» e «saranno oggetto di ulteriori progettualità, nel prossimo triennio, atte a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale calabrese». La missione generale della Regione del resto – emerge dal Defr – è il fatto che «verrà valorizzata l’anima plurale della nostra terra attraverso un piano integrato per le Minoranze Linguistiche (Arbëreshë, Grecanica e Occitana), tutelando non solo la lingua ma sostenendo lo sviluppo socio-economico dei borghi che custodiscono queste preziose tradizioni». Per concretizzare questi obiettivi, di recente la Regione Calabria ha anche decretato – con un provvedimento del Dipartimento Agricoltura, Aree interne e politiche di coesione territoriale – l’impegno di risorse per il triennio, con uno stanziamento complessivo di 900mila euro, così suddiviso: per l’anno 2026 euro 300.000,00, pari a euro 100.000,00 per ogni Fondazione; per l’anno 2027 euro 300.000,00, pari a euro 100.000,00 per ogni Fondazione; per l’anno 2028 euro 300.000,00, pari a euro 100.000,00 per ogni Fondazione.

Lo stato dell’arte

Nel corso degli ultimi anni diversi passi avanti per le tre Fondazioni con l’approvazione dei nuovi statuti dopo quelli adottati nell’ormai lontano 2011. La Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbëreshe ha visto l’approvazione del nuovo statuto con una delibera della Giunta regionale nella quale si specifica che la Fondazione si pone come «un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni linguistiche, letterarie, artistiche e demo-antropologiche della comunità arbëreshë, promuovendo iniziative che spaziano dall’archiviazione e documentazione scientifica all’educazione scolastica e alla cooperazione nazionale e internazionale» con l’obiettivo primario di «tutelare e promuovere il patrimonio culturale, storico e linguistico delle comunità arbëreshë attraverso attività di studio, ricerca e valorizzazione in ambito locale, nazionale e internazionale». Anche la Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Occitana e quella Grecanica hanno visto l’approvazione del nuovo statuto da parte della Giunta regionale. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato