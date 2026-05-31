Ostia, fuggono dalla polizia e investono due ragazze

inseguimento da film

ROMA Inseguimento da film con due ragazze investite a Ostia. Una vettura, con a bordo due ladri, non si è fermata all’alt della polizia del Commissariato di Ostia ed è andata a sbattere in via Caposperone dopo aver colpito due ragazze, forse minorenni che hanno riportato diverse escoriazioni. Almeno due ragazzi che erano a bordo del mezzo sono stati fermati dalla polizia. Indagini in corso. (Agi)

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