Incidente sulla statale 109 Quater della Piccola Sila nel Catanzarese: muore giovane motociclista

la tragedia

SORBO SAN BASILE È di un morto il bilancio di un tragico incidente a Sorbo San Basile sulla strada statale 109 Quater della Piccola Sila. L’incidente ha coinvolto due moto: la vittima è un giovane di 21 anni, originario di Siderno, Francesco Fragomeni, che prestava servizio nella Polizia di Stato, al commissariato di Bovalino. Secondo le prime ricostruzioni, il ventunenne sarebbe finito contro il guard-rail ai bordi della carreggiata: l’impatto è stato fatale. L’incidente ha provocato rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO | Alle 15,41 Anas ha fatto sapere di aver riaperto al traffico la SS109

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