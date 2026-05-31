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storie di sanità
Occhiuto ringrazia i medici cubani: «Quattro anni fa una scelta coraggiosa» – VIDEO
Il presidente della Regione sui social riprende il servizio di “In altre parole”
Pubblicato il: 31/05/2026 – 14:54
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CATANZARO «Quattro anni fa una scelta coraggiosa. Oggi una parola semplice: grazie». Lo scrive sui social il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, con un post nel quale fa riferimento all’attività dei medici cubani in Calabria. Occhiuto nel post cita anche il servizio andato in onda ieri sera a “In Altre parole” su La7, a cura di Giovanna Botteri, pubblicando anche un video di qualche tempo fa con le testimonianze di diversi medici cubani.
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