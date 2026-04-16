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Al Sud ultimi rovesci, poi sole e caldo

Ma dalla prossima settimana è atteso un nuovo ribaltone

Pubblicato il: 16/04/2026 – 8:51
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Al Sud ultimi rovesci, poi sole e caldo

Dopo giorni di pioggia, vento e instabilità, soprattutto al Sud, arriva finalmente una tregua che sa quasi d’estate. Il weekend ormai alle porte promette sole e temperature in forte rialzo, ma sarà bene non farsi ingannare: il cambio di stagione definitivo può aspettare, perché già dalla prossima settimana è atteso un nuovo ribaltone. Nelle prossime ore, infatti, si faranno ancora sentire gli ultimi strascichi del maltempo. I rovesci insisteranno soprattutto tra Calabria e Sicilia, mentre dal pomeriggio qualche temporale improvviso potrà raggiungere anche la fascia tirrenica tra Bassa Toscana e Lazio e la Sardegna. Andrà meglio al Nord, dove il sole si farà largo con più decisione e le massime potranno spingersi già oltre i 24-25 gradi. Venerdì il quadro sarà ancora più favorevole: cielo in gran parte sereno e temperature in ulteriore aumento, con solo qualche isolato disturbo nelle ore centrali della giornata su Lazio, Calabria tirrenica e Isole Maggiori. Sabato sarà poi la giornata simbolo di questa parentesi quasi estiva, con l’alta pressione dominante e punte fino a 26-28 gradi da Nord a Sud. Domenica il Nord inizierà però a mostrare i primi segnali di cedimento, con una perturbazione in arrivo dall’Inghilterra pronta a riportare qualche pioggia soprattutto su Alpi e, in parte, anche in pianura. Il Centro-Sud resterà invece ancora al riparo. Il colpo di scena arriverà tra domenica sera e l’inizio della nuova settimana: correnti più fresche e instabili dai Balcani rimescoleranno di nuovo le carte, aprendo la strada a un sensibile calo delle temperature. In pochi giorni si passerà da valori ben oltre la media a un clima decisamente più fresco, in una vera altalena primaverile.

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