Lamezia Terme, sanzioni amministrative per oltre 10mila euro. In campo anche i Nas

le operazioni

LAMEZIA TERME Nella giornata di martedì, i militari della Compagnia di Lamezia Terme hanno intensificato i controlli nel centro cittadino. Obbiettivo dell’attività, la verifica in tema di lavoro nero, di circolazione di sostanze stupefacenti, nonché di sicurezza stradale e salute pubblica. Le operazioni hanno visto coinvolti oltre 30 Carabinieri, più i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato Lavoro (NIL) di Catanzaro. Complessivamente i Carabinieri hanno controllato 32 veicoli e 68 persone, elevando 5 sanzioni al Codice della Strada per un importo totale di oltre 3.000 euro. Mancato uso delle cinture di sicurezza e mancata copertura assicurativa le principali violazioni rilevate. I militari hanno anche segnalato alla Prefettura di Catanzaro cinque persone, sorprese in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti. Nella medesima cornice, i Carabinieri hanno esteso le attività di controllo ad un cantiere edile, presso cui hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero, con conseguente sanzione amministrativa pari a circa 6.400 euro e la sospensione dell’attività professionale della ditta di costruzioni interessata. Inoltre, a seguito di un’ispezione presso un esercizio di ristorazione, i militari hanno rilevato carenze in materia igienico-sanitaria, trovando ruggine, sporcizia, utensili in cattivo stato d’uso e assenza di protezioni. In tutto le sanzioni elevate ammontano a circa diecimila euro. I servizi e i controlli proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.