“Teorema” a Crotone, il presunto sodalizio e il «potere decisionale» di Fabio Manica

l’inchiesta

CROTONE «Deus ex machina», «regista ombra», sono queste alcune definizioni associate dagli investigatori al profilo di Fabio Manica, già vicepresidente della Provincia di Crotone: destinatario di una misura cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Crotone, Assunta Palumbo. Già consigliere comunale e provinciale di Crotone, l’indagato è ritenuto elemento centrale di una presunta rete di professionisti che «strumentalizzavano i titoli e le qualifiche per la realizzazione di gravi reati contro la Pa». Le accuse mosse dalla procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio nei confronti del politico rappresentano il fulcro dell’inchiesta denominata “Teorema“.

Manica detentore del «potere decisionale»

Pitagora nel celebre teorema, stabilisce una relazione tra i lati di un triangolo rettangolo. Il riferimento alla geometria euclidea diventa prezioso strumento per venire a capo del complesso meccanismo di presunto drenaggio di fondi pubblici, di assegnazione fiduciarie, e trasferimenti di denaro. Sono molteplici le conversazioni captate e segnalate dalle Fiamme Gialle come utili a cristallizzare il «potere decisionale»

riconosciuto ed esercitato da Manica «anche in ordine alla determinazione delle quote da

attribuire a ciascun sodale» e la sua «esclusiva potestà decisionale nella gestione della cassa comune». I sodali – sempre secondo l’accusa – erano «tenuti ad attenersi rigorosamente alle indicazioni impartite da Fabio Manica, pena l’estromissione dall’associazione e dai benefici economici derivanti dall’appartenenza alla stessa». E’ emblematica, a tal proposito, una intercettazione successiva al presunto pagamento a Rosaria Luchetta (indagata) dei lavori dei Mercati Saraceni. Manica reagisce con stizza alla resistenza manifestata dalla donna e dal marito Luca Bisceglia (indagato) a corrispondere a lui e a Giacomo Combariati (indagato) «gli importi sulla base gli accordi economici assunti a monte dell’affidamento», e minaccia di «chiudere i rubinetti». Saranno captate numerose conversazioni tra i destinatari degli affidamenti con i alcuni funzionari, in cui tutti, «in maniera pacifica ed indiscussa, attribuivano e riconoscevano a Fabio Manica potere indiscusso di determinare tempi e modi delle liquidazioni, tanto da disporre il blocco dei pagamenti dopo l’attività di acquisizione documentale del luglio 2025, da parte della Procura della Repubblica, nel timore di indagini in corso».

La presunta associazione

Non singole e slegate azioni compiute da soggetti diversi, ma una vera e proprio organizzazione. Questa la tesi avanzata dalla procura di Crotone che ritiene Manica perno centrale di un sodalizio che avrebbe guidato avvalendosi della sinergia con Giacomo Combariati. Il ruolo principale assunto dall’ex vicepresidente della Provincia, emerge – per chi indaga – con la «messa a disposizione della sede della Sinergyplus Srl» di cui sarebbe socio occulto. In qualità di «amministratore di fatto» ne avrebbe garantito «l’operatività offrendo alla stessa linfa vitale attraverso lo stabile asservimento al sodalizio criminale della sua funzione pubblicistica in sede provinciale». Inoltre, gli investigatori, sottolineano «l’illecita e penetrante attività di ingerenza esercitata» dall’indagato all’interno degli Enti Pubblici, sui vari funzionari pubblici, nelle procedure di affidamento di lavori e servizi pubblici. Sarebbe stato lui a gestire le risorse economiche derivanti dagli affidamenti, e – sempre secondo l’accusa – sarebbe stato lui a fornire indicazioni «non suscettibili di essere messe in discussione dai sodali, sulla ripartizione delle somme di denaro pubblico illecitamente confluite nella cassa comune, ideando ed imponendo di attuare il richiamato meccanismo di volturazione per l’ottenimento della parte di denaro di sua spettanza». (f.b.)

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