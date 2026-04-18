Focus ‘ndrangheta nel Crotonese, raffica di controlli a Petilia Policastro e Cotronei

L’operazione

CROTONE Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ’Ndrangheta e predisposta con ordinanza del questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Franca Ferraro, ha interessato i territori di Petilia Policastro e Cotronei.

L’attività, coordinata da un funzionario della Polizia di Stato, ha visto impegnati personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, con controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito del servizio, il personale della Divisione Polizia amministrativa ha eseguito verifiche in alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e in sale giochi. In particolare, il titolare di un bar è stato sanzionato per il mancato rispetto degli orari di funzionamento di 16 apparecchi da gioco, risultati attivi oltre i limiti consentiti, con una sanzione amministrativa pari a 8 mila euro, oltre che per la violazione della normativa sul divieto di fumo all’interno dei locali, con ulteriore sanzione di 495 euro.

Analoga attività ha riguardato una sala giochi, il cui titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. A suo carico sono state inoltre contestate irregolarità relative agli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento, con nove slot machine in funzione in fascia non consentita, per una sanzione di 4.500 euro, e alla gestione dell’esercizio, lasciato incustodito in assenza di personale autorizzato, con sanzione di 1.032 euro.

Parallelamente, personale della Digos e della Polizia stradale ha effettuato controlli su veicoli e attività commerciali del settore automobilistico. Le verifiche hanno riguardato un’autovettura e diverse officine e rivendite di veicoli, consentendo di accertare la regolarità delle posizioni sotto il profilo di polizia, pur facendo emergere alcune irregolarità di natura amministrativa. In un caso è stata contestata una sanzione di 308 euro per la non corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei veicoli previsti dalla normativa, mentre per un’altra attività saranno avviati ulteriori approfondimenti documentali. In un’officina, inoltre, saranno impartite prescrizioni per adeguamenti di natura ambientale.

La Capitaneria di Porto ha invece eseguito specifici controlli nel settore della filiera ittica, accertando irregolarità in materia di etichettatura dei prodotti presso un esercizio commerciale. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il sequestro di circa 7,5 chilogrammi di prodotto ittico privo delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore.

Per tutta la durata del servizio, personale del Reparto prevenzione crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato numerosi posti di controllo lungo le arterie stradali, identificando persone, controllando veicoli ed elevando sanzioni per violazioni al Codice della strada. Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti impiegati nel controllo del territorio hanno identificato 395 persone, di cui 66 risultate positive in banca dati, controllato 201 veicoli ed eseguito 11 controlli domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’operazione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: 622 persone identificate, di cui 118 con precedenti; 374 veicoli controllati; 39 posti di controllo; una persona denunciata all’autorità giudiziaria; sei attività commerciali controllate; sette sanzioni amministrative. (redazione@corrierecal.it)

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