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Alecci: «La nostra Calabria è una regione straordinaria, soprattutto nel moltiplicare le poltrone»

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale e Capogruppo Pd sulla nomina dei collaboratori dei Sottosegretari in Regione Calabria

Pubblicato il: 18/04/2026 – 10:20
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Alecci: «La nostra Calabria è una regione straordinaria, soprattutto nel moltiplicare le poltrone»

CATANZARO «La nostra Calabria è una regione straordinaria, soprattutto nel moltiplicare le poltrone. E così, dopo la nomina dei sottosegretari, collaboratori del Presidente Occhiuto, secondo quanto si evince dalle carte sarà possibile per questi nominare a loro volta due nuovi collaboratori. I Collaboratori del collaboratore”, potrebbe sembrare il titolo ironico di una commedia all’italiana, e invece qui in Calabria diventa triste realtà». E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale e Capogruppo Pd Ernesto Alecci sulla nomina dei collaboratori dei Sottosegretari in Regione Calabria.
«La vicenda è stata più volte denunciata e condannata dall’intera minoranza in Consiglio Regionale. Qualche settimana fa sono state istituite dalla maggioranza le figure dei Sottosegretari, nominate direttamente dalla Presidenza della Giunta, che potranno percepire un compenso fino a circa 175.000 euro all’anno. Si tratta di figure non elette, che non avranno alcuna responsabilità formale, non avranno potere di firma, non potranno partecipare alla vita legislativa della regione, non potendo presentare proposte di legge, interrogazioni o mozioni. Ma, paradossalmente, questi sottosegretari potranno nominare due nuovi collaboratori ciascuno, che non riusciamo a capire quali funzioni avranno. Due “collaboratori del collaboratore” di cui uno prelevato da personale interno, ma con un’indennità aggiuntiva di circa 1000 euro al mese, e uno proveniente dall’esterno con un compenso tra 2.500 e 3000 euro al mese. In una regione come la nostra, in cui ancora migliaia di giovani devono emigrare per costruirsi un futuro lontano dalla propria terra, succede anche questo. Non lo possiamo accettare. Per questo motivo continueremo a portare avanti la promozione di una proposta di legge per mettere fine a questo scempio, chiedendo il coinvolgimento diretto dei cittadini calabresi».

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