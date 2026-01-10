Truffa delle “tre campanelle” a Roma: vittime anche due turiste provenienti dalla Calabria

Il caso

ROMA Grazie alla truffa delle “tre campanelle” in via del Corso, nel centro di Roma, in poco tempo avevano accumulato oltre mille euro. Ieri sera gli agenti dell’unità Sicurezza pubblica emergenziale della Polizia locale di Roma Capitale hanno fermato quattro persone che raggiravano turisti e cittadini con il cosiddetto gioco delle tre campanelle. I caschi bianchi hanno sorpreso in via del Corso tre uomini e una donna, originari dell’est Europa, mentre truffavano due turiste provenienti dalla Calabria, alle quali erano stati già sottratti 300 euro. Il copione era quello ben noto: il croupier con un tappetino improvvisato proponeva la scommessa, un paio di finti scommettitori apparivano agli astanti come baciati dalla fortuna, e una donna, in questo caso incinta, custodiva il bottino della serata. I quattro, noti alle forze dell’ordine per gli stessi reati, sono stati denunciati e i proventi delle loro attività illecite, per un totale di 1.125 euro, sono stati sequestrati. Si tratta di un sistema perfezionato rispetto all’originario gioco delle tre carte, dove la pallina fatta di spugna, grazie alla semplice compressione tra le mani del giocoliere finisce per non essere mai presente all’interno del bicchierino, trasformando di fatto l’ipotesi di gioco d’azzardo in quello di una vera e propria truffa.

