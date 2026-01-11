Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la scomparsa

Addio a Filippo Ascione, scompare a 71 anni lo sceneggiatore e storico collaboratore di Fellini

Nato a Cariati. Sceneggiatore, produttore cinematografico e collaboratore di Federico Fellini, con il quale lavorò in qualità di assistente alla regia negli anni ’80

Pubblicato il: 11/01/2026 – 19:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Addio a Filippo Ascione, scompare a 71 anni lo sceneggiatore e storico collaboratore di Fellini

E’ morto nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio al Policlinico Gemelli di Roma Filippo Ascione, sceneggiatore, produttore cinematografico e collaboratore di Federico Fellini, con il quale lavorò in qualità di assistente alla regia negli anni ’80. Aveva 71 anni. Nato a Cariati, in provincia di Cosenza, il 15 ottobre 1954, Ascione nel corso della sua carriera ha contribuito a numerose opere cinematografiche: oltre che con Fellini (curò con lui la regia di “Ginger e Fred” nel 1986), ha lavorato con Carlo Verdone, Sergio Rubini, Carmine Amoroso, Luca Verdone, Christian De Sica e Giulio Base. Tra i film da lui sceneggiati figurano “La stazione” (Premio David di Donatello per la migliore sceneggiatura), “Stasera a casa di Alice”, “La bocca”, “Faccione”, “Il conte Max”, “Al lupo al lupo” (Nastro d’Argemto per il miglior soggetto originale), “La bionda”, “L’orso di peluche”, “Prestazione straordinaria”, “Il viaggio della sposa”, “Un paradiso di bugie”, “La bomba” e “Cover Boy – L’ultima rivoluzione”. I suoi ultimi lavori sono stati “Cercando Itaca” e il progetto dal titolo provvisorio “Esencia Cuba” con Giancarlo Giannini. E’ stato anche produttore cinematografico, collaborando fra gli altri, negli anni ’90, in un ruolo di spicco con la Penta Film.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cariati
Filippo Ascione
Importanti
produttore cinematografico
sceneggiatore
Categorie collegate
Cultura e spettacoli
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x