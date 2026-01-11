Addio a Filippo Ascione, scompare a 71 anni lo sceneggiatore e storico collaboratore di Fellini

la scomparsa

E’ morto nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio al Policlinico Gemelli di Roma Filippo Ascione, sceneggiatore, produttore cinematografico e collaboratore di Federico Fellini, con il quale lavorò in qualità di assistente alla regia negli anni ’80. Aveva 71 anni. Nato a Cariati, in provincia di Cosenza, il 15 ottobre 1954, Ascione nel corso della sua carriera ha contribuito a numerose opere cinematografiche: oltre che con Fellini (curò con lui la regia di “Ginger e Fred” nel 1986), ha lavorato con Carlo Verdone, Sergio Rubini, Carmine Amoroso, Luca Verdone, Christian De Sica e Giulio Base. Tra i film da lui sceneggiati figurano “La stazione” (Premio David di Donatello per la migliore sceneggiatura), “Stasera a casa di Alice”, “La bocca”, “Faccione”, “Il conte Max”, “Al lupo al lupo” (Nastro d’Argemto per il miglior soggetto originale), “La bionda”, “L’orso di peluche”, “Prestazione straordinaria”, “Il viaggio della sposa”, “Un paradiso di bugie”, “La bomba” e “Cover Boy – L’ultima rivoluzione”. I suoi ultimi lavori sono stati “Cercando Itaca” e il progetto dal titolo provvisorio “Esencia Cuba” con Giancarlo Giannini. E’ stato anche produttore cinematografico, collaborando fra gli altri, negli anni ’90, in un ruolo di spicco con la Penta Film.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato