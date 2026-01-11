Welfare di prossimità

RENDE Una nuova rete di tutele e servizi di prossimità apre i battenti nell’area urbana di Cosenza. A partire da domani, 12 gennaio, presso la sede Uicidi Rende, sarà operativo il nuovo sportello dedicato ai servizi di patronato e assistenza fiscale. L’iniziativa nasce sulla scia della Delibera nazionale n. 79 del 25/09/2025, che ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo-quadro con la Federazione Nazionale Agricoltura (Fna) per l’erogazione di prestazioni tramite il Patronato Epes e il Caf Italia S.r.l.

L’accordo è stato concepito per offrire un punto di riferimento qualificato e affidabile non solo a tutti gli associati Uici, ma anche ai loro nuclei familiari, garantendo supporto in ambiti cruciali del welfare e della fiscalità.

Sinergia territoriale: i dettagli del servizio a Rende

Il via libera operativo è giunto dopo l’intesa raggiunta tra il Presidente dell’Uici Cosenza, Motta, e il Direttore provinciale Epas, Pierpaolo Stellato. Come precisato a livello nazionale, l’accordo-quadro lascia alle singole Sezioni territoriali UICI la piena libertà di adesione, ponendosi come una proposta flessibile che la sede di Cosenza/Rende ha scelto di abbracciare per la convenienza e il valore dei servizi offerti.

Lo sportello sarà attivo ogni lunedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso la sede di via Rende. In queste ore, un incaricato Fna sarà presente per fornire consulenza agli associati, ai loro familiari e a tutti i cittadini dell’area urbana interessati ad associarsi e a usufruire delle prestazioni.

La scelta di collaborare con la Fna non è casuale: la Federazione vanta un’esperienza trentennale e una presenza capillare su tutto il territorio regionale e provinciale, con oltre 80 sedi tra centri raccolta CAF e recapiti comunali di patronato.

In particolare, il Patronato Epas, tra gli enti più attivi del settore, garantirà consulenza diretta e gratuita su tutto il territorio provinciale agli associati Uici attraverso le sue ventisette sedi ufficialmente riconosciute dal Ministero. Gli utenti potranno consultare l’elenco completo delle sedi e prenotare appuntamenti personalizzati per evitare attese direttamente sul sito ufficiale www.epas.it.

Agevolazioni fiscali e modelli 730 con Caf Italia

Oltre ai servizi di patronato, gli associati Uici potranno accedere a una vasta gamma di servizi fiscali tramite Caf Italia. L’accordo prevede tariffe agevolate per l’elaborazione dei modelli 730, del modello Unico e di tutte le pratiche fiscali correnti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato