A Cerisano nasce il Polo Tecnologico e di Ricerca per la Musica e l’Audiovisivo

COSENZA Il 16 gennaio 2025 segna una data storica per Cerisano e per l’intero territorio provinciale: alle ore 18:00, a Palazzo Sersale, verrà inaugurato il nuovo Polo Tecnologico e di Ricerca per la Musica e l’Audiovisivo, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, che da questa data occuperà ufficialmente gli spazi assegnati all’interno dello storico maniero e darà inizio ai corsi di studio. Un intervento che si realizza grazie ai fondi intercettati proprio dall’Ente con una straordinaria progettualità.

Il nuovo Polo nasce con l’obiettivo di trasformare Cerisano in un centro di eccellenza per la ricerca musicale, la sperimentazione audiovisiva e la formazione accademica. L’insediamento del Conservatorio rappresenta un passaggio decisivo e dal 16 gennaio, infatti, l’istituzione musicale avvierà nei nuovi spazi corsi accademici, laboratori di produzione sonora, attività di ricerca e percorsi di alta formazione. Il progetto punta a creare un ecosistema culturale e tecnologico capace di attrarre studenti, professionisti e creativi, generando nuove opportunità per i giovani e contribuendo alla crescita del territorio. Il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, sottolinea il valore innovativo e culturale dell’iniziativa: «Con l’apertura del Polo Tecnologico e di Ricerca e con l’arrivo del Conservatorio, Palazzo Sersale torna a essere un luogo vivo, produttivo, generatore di futuro. Grazie ai fondi PNRR abbiamo potuto restituire alla comunità uno spazio rigenerato, che diventa oggi un presidio di cultura, formazione e sviluppo. È un investimento che guarda lontano e che rafforza la vocazione di Cerisano come borgo della creatività e delle opportunità».

Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” avrà un ruolo centrale nella vita del Borgo

Il Presidente Carmelo Gallo evidenzia la portata culturale dell’insediamento: «L’apertura di una sede del Conservatorio a Palazzo Sersale rappresenta un passo fondamentale per ampliare la nostra presenza sul territorio e per portare la formazione musicale in un contesto ricco di storia e potenzialità. Qui svilupperemo progetti di ricerca, laboratori innovativi e attività accademiche che uniscono musica, tecnologia e audiovisivo». Il Direttore Francesco Perri aggiunge: «Cerisano diventa un luogo di produzione culturale e sperimentazione. Il Polo ci permette di lavorare in un ambiente che favorisce creatività, interdisciplinarità e dialogo con le nuove tecnologie. È un’opportunità straordinaria per gli studenti e per l’intera comunità». Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e del mondo accademico e culturale. Rosa Maria Padovano, Prefetto della Provincia di Cosenza e Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano. Interverranno inoltre Carmelo Gallo, Presidente del Conservatorio di Cosenza, I sindaci del territorio, Anton Giulio Grande, Presidente della Fondazione Calabria Film Commission, Gianpaolo Calabrese, Direttore della Calabria Film Commission ed Francesco Perri, Direttore del Conservatorio.

