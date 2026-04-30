Terapia Forestale nel Parco Nazionale della Sila

L’iniziativa

Il giorno 5 maggio 2026, alle ore 14.00, a Montescuro, nel Parco Nazionale della Sila, verrà ufficialmente inaugurato il Sentiero “Della Foresta Incantata” quale percorso Terapeutico Qualificato per le attività di Terapia Forestale.

Parteciperanno all’evento di inaugurazione i rappresentanti del Comune di Celico (CS), dell’Ente Parco Nazionale della Sila, degli Istituti ISAFOM e IBE del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Club Alpino Italiano (CAI) – Sezione di Cosenza “Giovanni Barracco” e dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) Cosenza, tutti soggetti partner del “Protocollo d’intesa per la Promozione di Percorsi di Terapia Forestale presso Località Montescuro – Celico (Cs), Parco Nazionale della Sila”. Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei soggetti che hanno collaborato attivamente per la realizzazione delle attività di ricerca, sperimentazione e valorizzazione del sito tra cui: il Distaccamento dell’Aeronautica Militare di Montescuro, le Associazioni “Destinazione Sila” e “Orizzonte Sila”, le Guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila, la Rete d’Impresa “Fattorie Aperte in Sila” e altre Associazioni del territorio.

Il Protocollo d’intesa, sottoscritto tra i soggetti Partner nel mese di Gennaio 2025, è stato promosso dal Comune di Celico nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero per il Turismo per la valorizzazione turistica volto ad incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo generale di incentivare interventi di salute pubblica a carattere preventivo e terapeutico e contribuire a creare le condizioni per sviluppare e sostenere una nuova imprenditorialità pubblica e privata basata su servizi ecosistemici offerti dalle preziose risorse naturali presenti nel Parco Nazionale della Sila.

Attraverso il Protocollo d’Intesa è stato possibile realizzare l’installazione presso il sentiero terapeutico “Della Foresta Incantata” di pannelli indicativi per lo svolgimento delle attività di Terapia Forestale, comprensibili anche alle persone non vedenti. Il sentiero “Della Foresta Incantata” è stato qualificato dal CNR come stazione di Terapia Forestale nel 2024 in virtù di attività di ricerca e sperimentazione sul campo che ne hanno evidenziato la particolare purezza dell’aria e quindi la bassa concentrazione di inquinanti volatili; i notevoli livelli di concentrazione di monoterpeni, composti bioattivi rilasciati dalla vegetazione in grado di incidere positivamente sullo stato ansioso delle persone che li respirano, e la disponibilità di adeguate infrastrutture di accoglienza. Il sito appare inoltre particolarmente idoneo alla cura dell’asma adolescenziale. Le attività di ricerca realizzate rientrano nell’accordo di collaborazione scientifica tra Cnr-Ibe, Cai (Club alpino italiano), Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), Iss (Istituto Superiore di Sanità), alcuni Dipartimenti delle Università di Firenze, Padova e Roma La Sapienza, Cerfit (Centro di riferimento regionale in fitoterapia, AOU Careggi) e altri soggetti impegnati sul tema.