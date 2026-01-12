Giancarlo Cauteruccio, l’associazione Emmevubi: «Non sarà facile privarsi delle sue competenze e della sua creatività»

il lutto

L’Associazione culturale Emmevubi esprime il proprio cordoglio per il grave lutto che ha colpito il mondo della cultura calabrese con la scomparsa del noto regista, sceneggiatore, sperimentatore teatrale ed intellettuale, Giancarlo Cauteruccio. Amante e cultore di nuove forme della rappresentazione teatrale, Cauteruccio aveva un forte legame con Emmevubi perché storico e mai interrotto era stato il rapporto col professore Unical Marcello Walter Bruno, cui l’Associazione è dedicata. Cauteruccio era membro del ristretto Comitato Scientifico di Emmevubi, guidato dal Prof. Daniele Gambarara. «Non sarà facile privarsi delle sue maestose competenze e della sua sempre vitale creatività», ha detto la Presidente di Emmevubi, Vanna Palumbo ricordando il significativo contributo fornito dal grande artista ed intellettuale alla ricostruzione della figura del Prof. Bruno nell’iniziativa promossa un anno fa insieme alla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani.

