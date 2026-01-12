La Calabria a rischio idrogeologico, un territorio fragile messo alla prova dai cambiamenti climatici

clima e dissesto

Venti di burrasca, temporali e forti mareggiate. Una Calabria sferzata dal maltempo per tutto il weekend con nevicate ad alta quota e folate di vento da quasi 200 km/h che hanno provocato diversi danni in tutta la regione. Per fortuna, nessuna grave conseguenza: il territorio ha “retto” l’impatto della tempesta e nessuna persona è rimasta coinvolta, seppur abbiano colpito le immagini provenienti da tutta la regione. Il video di Scilla, in cui alcuni automobilisti vengono colpiti dalle alte onde, è diventato virale e ha riacceso l’attenzione sulle precauzioni necessarie per evitare tragedie che in passato hanno segnato la Calabria. Ma il “movimentato” weekend calabrese rilancia l’allarme soprattutto sul dissesto idrogeologico.

I danni delle onde a Scilla

I dati Ispra

Lo scorso anno intense piogge hanno messo a dura prova le zone del Lametino e del Catanzarese, ancora prima è toccato al Cosentino e al Reggino. A Vibo e Crotone restano ancora aperte le ferite delle alluvioni, del 2006 e del 1996, che hanno segnato la storia recente delle due comunità. Secondo i dati Ispra, a livello nazionale la superficie potenzialmente soggetta a frane è aumentata negli ultimi anni ed il 94,5% dei comuni è esposto a rischio. La Calabria è tra le regioni in cui si raggiunge il 100%, ovvero 404 comuni su 404 non ritenuti sicuri a livello idrogeologico. Il 6,8% della popolazione calabrese risiede in un’area a pericolosità da frana (da moderata a molto elevata), ovvero oltre 125 mila abitanti. Ben 282 comuni su 404 sono classificati dal report Ispra come «aree a pericolosità da frana P3-P4 (rischio elevato o molto elevato, ndr) e idraulica media», mentre altri 102 come «aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media ed erosione costiera».

Il cambio di passo della Calabria

«Il contrasto al dissesto idrogeologico deve essere una priorità» era stato l’avvertimento lanciato dall’attuale commissario Giuseppe Nardi ospite su L’altro Corriere Tv. Una consapevolezza che in Calabria si è acquisita: investimenti, progetti e cantieri avviati, programmazione e soprattutto più fondi. Dal governo nazionale sono arrivati lo scorso anno 44 milioni di euro, con la Regione e l’assessore Filippo Mancuso che ha annunciato da poco i progetti a cui sono stati affidati 13,5 milioni. Un cambio di passo netto, riconosciuto anche dal Mase, ma resta il problema della burocrazia: interventi “urgenti” e non più rimandabili che si perdono nei meandri del lento iter burocratico e che, invece, necessiterebbero più velocità.

Il rischio aumenta con i cambiamenti climatici

Anche perché il rischio idrogeologico cresce di pari passo con i cambiamenti climatici. Questi ultimi hanno alimentato fenomeni temporaleschi più intensi e ampliato la zona a rischio, come ha sottolineato il presidente dell’ordine dei geologi Giovanni Andiloro nel bilancio di fine anno. L’aumento delle piogge intense può portare a «fenomeni di esondazione, inondazione e allagamento, ma non solo: spesso esse rappresentano anche il principale fattore di innesco di movimenti franosi». Le nuove tecnologie, come il monitoraggio satellitare e l’intelligenza artificiale, hanno aperto «scenari inediti nella prevenzione e nella gestione del rischio idrogeologico». Il maltempo di questo weekend ne è la prova: la sfida del dissesto idrogeologico resta una questione aperta, che necessità di importanti progetti e di interventi tempestivi. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato