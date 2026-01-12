Pirossigeno Cosenza, separazione consensuale con l’allenatore Paniccia

futsal serie a

COSENZA La Pirossigeno Cosenza e l’allenatore Alfredo Paniccia hanno deciso di separarsi. Arrivato con grande entusiasmo la scorsa estate, il mister ha guidato la squadra in questa prima parte di stagione con l’intento di far compiere al team e al club quello step da tutti sperato e prefissato all’inizio dell’avventura sulla panchina rossoblù. I risultati, nonostante la grande professionalità e l’impegno con i quali il tecnico ha lavorato quotidianamente, non sono arrivati. «In questo momento – riporta una nota del club –Paniccia e il Club ritengono così che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Il grande rapporto umano che si è creato tra le parti non verrà minimamente intaccato. Auguriamo così al mister di ripartire di slancio al più presto e di ottenere il meglio per il proprio futuro». Nelle prossime ore verrà comunicata la nuova guida tecnica.

