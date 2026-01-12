Pnrr Calabria, la Corte dei Conti evidenzia criticità sui dati e sull’utilizzo delle risorse

la relazione

CATANZARO La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria «tra gli aspetti critici relativi allo stato di attuazione dei progetti segnala l’inefficiente utilizzo delle risorse Pnrr, il disallineamento tra i dati Regis e le risultanze contabili, ed infine ritardi e mancata alimentazione della piattaforma Regis, con il conseguente inserimento di informazioni inattendibili». E’ quanto viene riportato nella relazione delle Corte sull’avanzamento del Pnrr negli enti territoriali. «Nell’ambito dei controlli relativi al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Calabria – si legge – è stato rilevato un potenziale rischio di sovrapposizione tra le diverse fonti di finanziamento del Servizio idrico integrato. Non risultano, tuttavia, strumenti integrati di monitoraggio e tracciabilità delle fonti, né un presidio metodologico volto a prevenire e verificare il rischio di doppio finanziamento, come previsto dalla normativa».

