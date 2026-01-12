Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la relazione

Pnrr Calabria, la Corte dei Conti evidenzia criticità sui dati e sull’utilizzo delle risorse

Secondo la relazione sulla parificazione del rendiconto, la gestione dei fondi presenta inefficienze organizzative e carenze nel monitoraggio dei progetti

Pubblicato il: 12/01/2026 – 14:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pnrr Calabria, la Corte dei Conti evidenzia criticità sui dati e sull’utilizzo delle risorse

CATANZARO La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria «tra gli aspetti critici relativi allo stato di attuazione dei progetti segnala l’inefficiente utilizzo delle risorse Pnrr, il disallineamento tra i dati Regis e le risultanze contabili, ed infine ritardi e mancata alimentazione della piattaforma Regis, con il conseguente inserimento di informazioni inattendibili». E’ quanto viene riportato nella relazione delle Corte sull’avanzamento del Pnrr negli enti territoriali. «Nell’ambito dei controlli relativi al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Calabria – si legge – è stato rilevato un potenziale rischio di sovrapposizione tra le diverse fonti di finanziamento del Servizio idrico integrato. Non risultano, tuttavia, strumenti integrati di monitoraggio e tracciabilità delle fonti, né un presidio metodologico volto a prevenire e verificare il rischio di doppio finanziamento, come previsto dalla normativa».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Corte dei conti
CORTE DEI CONTI CALABRIA
gestione fondi pnrr calabria
pnrr calabria
Rilevanti
risorse pnrr calabria
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x