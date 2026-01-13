Catanzaro, Buso in prestito al Mantova: possibile partenza anche per Bettella

il mercato giallorosso

CATANZARO Il Catanzaro ha ufficializzato la cessione temporanea dell’attaccante Nicolò Buso al Mantova 1911 fino al 30 giugno 2026. In una nota, il club ha voluto augurare al giocatore «le migliori fortune personali e professionali» per il prosieguo della stagione, salutando uno dei protagonisti della squadra giallorossa.

La partenza di Buso potrebbe però non essere l’unica mossa di mercato in uscita. Nelle prossime ore, infatti, si attendono sviluppi sul fronte di Davide Bettella: su di lui, secondo fonti vicine al club, ci sarebbero gli interessamenti di Carrarese e Spezia.

Sul fronte entrate, il Catanzaro continua a monitorare il mercato, con l’obiettivo di rinforzare l’organico, soprattutto sulle corsie esterne. Il nome in cima alla lista resta quello di Rui Modesto, esterno sinistro dell’Udinese, ma le trattative si presentano complesse. In alternativa, la società potrebbe virare su Pietro Beruatto, 27enne attualmente allo Spezia, considerato un profilo affidabile per rafforzare la fascia sinistra della squadra. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato