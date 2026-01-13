Catanzaro, un turno di squalifica per Petriccione. 2 mila euro di multa al club
Il tecnico giallorosso Aquilani nel prossimo match di campionato dovrà fare a meno del suo regista
ROMA Un turno di squalifica per quattro giocatori e per il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie B dopo le gare dell’ultimo turno. Tra i giocatori, stop per Frosinini, Petriccione (Catanzaro), Schingtienne (Venezia), Valzania (Pescara). Inzaghi paga “per avere, al 38° del secondo tempo, ritardato la ripresa del giuoco, uscendo dall’area tecnica”. Tra i dirigenti, squalifica per un turno a Aloisi (Avellino), Fracchiolla (Reggiana). Tra le società, ammende a Bari, Mantova (5.000 euro), Padova (3.000 euro), Catanzaro (2.000 euro) «per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno».
