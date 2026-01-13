Cosenza calcio, si muove il mercato in uscita: Dalle Mura verso la Juve Stabia

mercato rossoblù

COSENZA Dopo una prima fase di mercato dedicata agli arrivi (ma se ne attendono altri), il Cosenza calcio inizia a definire anche le operazioni in uscita. I rossoblù, che nelle scorse settimane hanno ufficializzato gli innesti del terzino destro Ciotti, dell’attaccante Emmausso e del centrocampista Ba, sono ora pronti a salutare Christian Dalle Mura.

In queste ore, infatti, il club silano sta perfezionando l’accordo con la Juve Stabia per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale, classe 2002, destinato a vestire la maglia della società campana, impegnata nel campionato di serie B.

Nel corso della stagione, Dalle Mura ha trovato poco spazio sotto la guida di Buscè, collezionando presenze limitate e senza riuscire a ritagliarsi un ruolo stabile nelle rotazioni difensive. Da qui la scelta condivisa di intraprendere una nuova esperienza, che possa garantirgli maggiore continuità e opportunità di crescita.

La sua partenza, però, apre ora una casella importante nello scacchiere del Cosenza. La dirigenza rossoblù dovrà intervenire nuovamente sul mercato per individuare un profilo in grado di sostituirlo e garantire alternative affidabili al reparto arretrato, in vista del prosieguo della stagione.

Intanto la società rossoblù ha annunciato che è stato definito, con il Milazzo, il prestito di Thomas Silvestri fino al giugno 2026.

