Edilizia, casa e sostenibilità: alla Cittadella confronto aperto tra Regione e Ance Calabria

sinergie e prospettive

CATANZARO Un confronto lungo, cordiale, e orientato alle cose da fare. È questo il clima che ha caratterizzato la riunione svoltasi nei giorni scorsi alla Cittadella regionale tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e i vertici di Ance Calabria, rappresentata dal presidente Roberto Rugna (nella foto) e dal direttore generale Luigi Leone. Lo riferisce una nota. Al centro dell’incontro non singole emergenze, ma una visione di medio-lungo periodo: il futuro dell’edilizia come leva di sviluppo economico, sociale e ambientale, in sintonia con le grandi direttrici europee. Rigenerazione urbana, housing sociale, economia circolare, efficientamento energetico: temi diversi, ma legati da un filo comune, quello di un settore chiamato a trasformarsi e a diventare motore di qualità urbana e coesione sociale. Sulla rigenerazione urbana la convergenza è stata immediata. Regione e ANCE hanno condiviso la necessità di lavorare su strumenti normativi capaci di rendere attrattivi gli investimenti privati e di sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nelle aree urbane più fragili. Non solo riqualificazione fisica, ma una strategia che incrocia politiche abitative, ambientali ed economiche. ANCE si è concentrata su un tema molto caro all’associazione calabrese: il tema della casa. La Regione di recente ha scelto di destinare 76 milioni di euro di fondi europei all’housing sociale, una decisione che colloca la Calabria tra le poche amministrazioni in Italia ad aver imboccato con decisione questa strada. Una scelta che assume un peso ancora maggiore se si considera che l’accesso alla casa a prezzi sostenibili è oggi uno dei pilastri delle politiche dell’Unione europea e sarà centrale anche nella prossima programmazione. Per ANCE si tratta di una base solida su cui costruire interventi concreti, capaci di rispondere a un bisogno sociale crescente. Ampio spazio è stato dedicato anche all’economia circolare, con particolare riferimento al settore delle costruzioni. Il riutilizzo dei rifiuti, soprattutto quelli derivanti dai cantieri, è stato indicato come una delle sfide più importanti: trasformare ciò che oggi è percepito come un problema in una risorsa. Un obiettivo ambizioso, che passa però da una revisione del quadro normativo e regolamentare, a partire dal Piano regionale delle cave, altro tema caldo su cui si concentra l’attenzione e l’operatività dell’Associazione guidata da Rugna, considerato uno snodo essenziale per rendere realmente praticabile questo modello. Nel corso dell’incontro con il presidente Occhiuto si è parlato anche di efficientamento energetico, sia del patrimonio pubblico sia di quello privato, e di energie rinnovabili. Un ambito su cui c’è interesse e disponibilità a lavorare insieme, valutando il ruolo che la Regione può svolgere per accompagnare queste operazioni e renderle più accessibili e sostenibili, in un momento in cui la transizione energetica è diventata una priorità non più rinviabile. Tra i temi più operativi, ANCE Calabria ha richiamato l’attenzione sull’aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche in vista dell’edizione 2026. Uno strumento decisivo per garantire equilibrio economico agli interventi e certezza alle imprese, su cui l’associazione ha già prodotto un lavoro articolato di analisi e proposte. I vertici di ANCE Calabria hanno, infine, trattato anche la questione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), sottoponendo al governatore le criticità esistenti. Il giudizio finale espresso da ANCE Calabria è di forte soddisfazione. Non solo per i temi affrontati, ma per il metodo del confronto: diretto, concreto, orientato alle soluzioni. Un passaggio che, secondo l’associazione, “segna un punto di partenza importante per costruire politiche condivise capaci di incidere davvero sul futuro dell’edilizia e dello sviluppo regionale”.

