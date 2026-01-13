Ferro: congratulazioni alla Polizia di Stato di Crotone per i due arresti

il messaggio

CROTONE “Congratulazioni alla Polizia di Stato di Crotone, guidata dal questore Renato Panvino, e agli investigatori della Squadra Mobile, per l’operazione che ha portato all’arresto dei due presunti responsabili del tentato omicidio avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Tufolo-Farina”. Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. “Un’attività – aggiunge Ferro – che ha visto l’impiego di numerosi agenti e una serie di perquisizioni mirate, finalizzate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti e che hanno consentito di rinvenire, tra l’altro, quasi quattro chilogrammi di droga destinati ai mercati crotonese e campano. Le indagini si sono concentrate sin da subito sul traffico di sostanze stupefacenti e sulla gestione delle piazze di spaccio crotonesi, facendo emergere collegamenti con esponenti di spicco della criminalità campana, su cui da tempo si concentra una particolare attenzione da parte della Questura di Crotone. Ne è scaturita un’azione investigativa efficace e puntuale, condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica, guidata da Domenico Guarascio, che conferma la capacità di risposta dello Stato di fronte a gravi fatti criminali”.

