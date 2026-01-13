Uomo denunciato a Palmi per aver simulato il furto della propria auto

la vicenda

REGGIO CALABRIA Avrebbe simulato il furto della propria auto per truffare l’assicurazione. L’episodio a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno notato un’auto parcheggiata in strada, privata di tutte le parti interne, meccaniche ed elettriche, oltre a portiere e fari. Un danno stimato in oltre 30 mila euro. Rintracciato il proprietario, l’uomo si è presentato per formalizzare la denuncia, riferendo di essere coperto da una polizza assicurativa contro il furto. Le indagini, avviate immediatamente, si sono concentrate anche sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Dalle immagini è emersa la presenza di un furgone in un orario compatibile con il presunto furto, fermo per un lungo periodo nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Ma soprattutto, i filmati hanno documentato che l’autovettura usciva dal garage del proprietario già privata delle portiere e delle principali componenti. Ulteriori accertamenti hanno poi consentito di ricostruire come l’uomo avesse già presentato richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, dichiarando il furto come evento subìto. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato denunciato.

