Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la stipula

Accordo tra il Dipartimento di Agraria e il Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria

Agraria UniRC, potrà ospitare gli studenti del Polo tecnologico Professionale per svolgere attività presso i propri laboratori

Pubblicato il: 14/01/2026 – 9:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Accordo tra il Dipartimento di Agraria e il Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA Presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata formalizzata una convenzione tra il Dipartimento e il polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi. La Dirigente del polo, Prof.ssa Anna Maria Cama, e il Direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana, hanno sottoscritto un atto con il quale Agraria UniRC, potrà ospitare gli studenti del Polo tecnologico Professionale per svolgere attività presso i propri laboratori e l’azienda agraria didattico-sperimentale. Con lo svolgimento di queste attività, il Dipartimento di Agraria mette a disposizione le sue strutture per raggiungere un importante obiettivo: formare tecnici nei settori agricolo, alimentare ed ambientale al passo con i tempi. Allo stesso tempo, con questa convenzione si continua a sviluppare una filiera della formazione che possa essere di forte utilità per il territorio e le attività economiche che vengono sviluppate.

Argomenti
agraria
società
uni rc
Università Mediterranea
università reggio calabria
Categorie collegate
Reggio Calabria
Società
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x