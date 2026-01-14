Accordo tra il Dipartimento di Agraria e il Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi di Reggio Calabria

la stipula

REGGIO CALABRIA Presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata formalizzata una convenzione tra il Dipartimento e il polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi. La Dirigente del polo, Prof.ssa Anna Maria Cama, e il Direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana, hanno sottoscritto un atto con il quale Agraria UniRC, potrà ospitare gli studenti del Polo tecnologico Professionale per svolgere attività presso i propri laboratori e l’azienda agraria didattico-sperimentale. Con lo svolgimento di queste attività, il Dipartimento di Agraria mette a disposizione le sue strutture per raggiungere un importante obiettivo: formare tecnici nei settori agricolo, alimentare ed ambientale al passo con i tempi. Allo stesso tempo, con questa convenzione si continua a sviluppare una filiera della formazione che possa essere di forte utilità per il territorio e le attività economiche che vengono sviluppate.