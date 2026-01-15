Skip to main content

Bonifica di Crotone, Oliverio contro Eni Rewind: «Raccontata una favola»

Secondo l’ex presidente della Regione, per anni la società avrebbe sostenuto l’inesistenza di impianti disponibili in Europa: «Una tesi smentita da documenti ufficiali»

Pubblicato il: 15/01/2026 – 11:25
CROTONE «L’ultima mossa di Eni Rewind, che pretende di dettare i tempi convocando tavoli tecnici, non è che l’ennesimo atto di arroganza verso Crotone e le sue Istituzioni. È ora di ristabilire la verità: non spetta al Prefetto di Crotone cercare soluzioni di comodo per i rifiuti che Eni Rewind si ostina a non voler spostare. La responsabilità è interamente del gestore, Eni Rewind, come sancito dal Paur e dal Decreto ministeriale 7/2020. Per Eni la bonifica è un obbligo di legge, non una facoltà da esercitare a proprio piacimento». Così l’ex governatore della Calabria, Mario Oliverio che aggiunge: «In questi anni abbiamo assistito al paradosso inaccettabile di una società che agisce contemporaneamente come controllore e controllato. Ma i nodi stanno venendo al pettine. Per anni, spalleggiata da alcuni “soloni” di Stato e delle Istituzioni, Eni Rewind ha raccontato la favola dell’inesistenza di impianti in Italia e in Europa pronti a ricevere i veleni del Sin di Crotone». «Una menzogna smentita dai fatti- evidenzia Oliverio – già nel 2021 relazioni ufficiali indicavano la disponibilità di impianti in Germania e nei Paesi Bassi, e solo pochi mesi fa è magicamente spuntata un’opzione in Svezia. Sostenere poi che questi scarti radioattivi non possano viaggiare è un pretesto tecnico che insulta l’intelligenza dei cittadini: in tutta Europa si trasportano scorie radioattive in totale sicurezza; perché per Crotone dovrebbe essere impossibile». «L’improvviso allarme sui materiali Tenorm è l’ultima sortita agitata per sospendere le operazioni di bonifica appena iniziate. Senza una caratterizzazione seria e un dimensionamento, queste dichiarazioni – conclude – appaiono solo come l’ennesimo tentativo di lasciare i veleni nella discarica ex Fosfotec».

